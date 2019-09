Sport



Trofeo Industria, domenica l'edizione del ventennale della corsa ciclistica

venerdì, 27 settembre 2019, 14:06

Compie vent'anni il Trofeo Industria, corsa ciclistica riservata ai dipendenti delle imprese socie di Confindustria Toscana Nord. Un'iniziativa di successo, che anche quest'anno mobilita circa 220 atleti di 18 aziende diverse.



La corsa, realizzata in collaborazione con il Gragnano Sporting Club, si svolgerà domenica 29 settembre, con partenza alle ore 9.15 dalla piazza del mercato di Porcari, dove il raduno avrà luogo già dalle ore 8. Il percorso, misto di pianura e collina, condurrà i ciclisti a Borgo a Mozzano per riportarli poi a Porcari. Il profilo della corsa è duplice, competitivo (per i soli tesserati agonisti) e cicloturistico, corrispondente anche a tracciati diversi: più lungo e impegnativo nel primo caso, 61 chilometri che includono anche le salite di Montecarlo, mentre nel secondo caso i chilometri sono 54 e il dislivello è meno accentuato.



La premiazione avverrà lunedì 7 ottobre nella sede lucchese di Confindustria Toscana Nord, a Palazzo Bernardini e coinvolgerà sia il vincitore assoluto della gara agonistica sia i vincitori nelle varie categorie agonistiche, con l'assegnazione dei trofei alle aziende con i migliori piazzamenti e con il maggior numero di iscritti.



Queste le aziende partecipanti, oltre alla stessa Confindustria Toscana Nord:

A. Celli Nonwovens

Acque

Clap-Cral

Erco

Essity Italy

Fapim

Gambini

Industria Cartaria Pieretti

Industrie Cartarie Tronchetti

KME Italy

Lucart

Rotork

Salov

Sofidel

Smurfit Kappa Italia

Smurfit Kappa Italia-Ania

Special Vibro

Wepa Italia