Sport



Trofeo Lovari, Milano è la prima finalista

venerdì, 6 settembre 2019, 20:20

di andrea cosimini

OLIMPIA MILANO 78

OLYMPIACOS PIREO 62

(Parziali: 14-13; 35-28; 58-47)

Milano: Gravaghi, Mack 9, Micov 8, Dulkys 2, Moraschini 7, White 11, Rodriguez 15, Shashkov 4, Tarczewki 12, Cinciarini 1, Rey 4, Burns 5. All. Messina

Olympiacos: Punter 3, Baldwin 7, Paul 11, Koniaris, Spanoulis 7, Cherry 4, Christidis 4, Charalampopoulos 3, Chapman 2, Pokusevski ne, Rubit 14, Happ 7. All. Blatt

Arbitri: Lo Guzzo C., Bongiorni A. e Vita M.

E' l'Olimpia Milano ad aggiudicarsi la prima sfida del Trofeo Lovari a Lucca. I biancorossi si sono imposti sull'Olympiacos Pireo, 78 a 62, dopo una partita comunque equilibrata e ricca di giocate spettacolari. Protagonista di serata Sergio Rodriguez che ha guidato i suoi in campo, con la sua leadership, mettendo a referto 15 punti.

Nel primo quarto le due squadre hanno semplicemente riscaldato i motori cercando di prendere le misure a vicenda. 10' equilibratissimi con i due coach che hanno dato ampio spazio alle rotazioni per far assaggiare a tutti il parquet. Nel secondo quarto il primo allungo dei milanesi, che si sono portati a +9, ma con l'Olympiacos comunque sempre in partita. Nel terzo quarto quindi ha brillato la stella di Rodriguez che, con il suo talento, ha consegnato in mano la partita ai suoi. Ultimo quarto con i lombardi che sono stati bravi a gestire il vantaggio.

Sulla panchina due tra gli allenatori più vincenti d'Europa, David Blatt ed Ettore Messina, con un passato recente in Nba: il primo, sulla panchina dei Cleveland CavaIiers della superstar LeBron James; il secondo, sulla panchina della blasonata franchigia dei San Antonio Spurs, come assistente di coach Popovich. I due sono stati chiamati poco prima della palla a due, a centro campo, per il conferimento del titolo di "socio onorario" degli Amici della Pallacanestro di Lucca Luca Del Bono onlus. A premiarli, Patrizia Pecchia, presidente dell'associazione, e Luisa Colombini, presidente del Basketball Club Lucca.

Apparizione in tribuna, poco prima dell'inizio del match, anche per un'altra icona della pallacanestro italiana, coach Carlo "Charlie" Recalcati, venuto ad assistere, in platea, alla competizione lucchese.

I primi due della partita portano la firma del lungo milanese Tarczewki che inchioda una bimane in contropiede innescato da Micov. E' subito spettacolo al PalaTagliate. Spara a salve invece, dalla parte opposta, il capitano dell'Olympiacos, Vassilis Spanoulis, che lascia il posto a Will Cherry dopo la gestione in chiaro-scuro dei primi 5'. Con l'ex Nba Shelvin Mack in cabina di regia, Milano gestisce invece il primo parziale della partita: 6-5. Anche per coach Messina è il momento di dare spazio alle rotazioni: Cinciarini subentra come play e il "Chacho", Sergio Rodriguez, fa la sua prima apparizione in campo. La partita si mantiene in equilibrio per tutto il quarto, con le due squadre ancora in evidente difficoltà a trovare le giuste misure in questa fase di pre-campionato, anche a causa delle diverse assenze. Il tabellone dice Milano avanti di 1 dopo i primi 10'.

L'equilibrio regna anche per i primi 3' del secondo quarto. L'Olimpia poi prova a dare una prima leggera "scossa" alla partita, portandosi avanti di 9 lunghezze (28-19), grazie alla maggior precisione al tiro da fuori. Coach Blatt chiede time-out per richiamare all'attenti i suoi. La reazione della formazione greca, però, non si fa attendere: al rientro in campo, i biancoblu piazzano un mini-parziale di 5-0 che li riporta a -4 (28-24). Spanoulis mette a posto finalmente tutti gli ingranaggi della squadra, ma una tripla letale di Shelvin Mack (di tabella) spegne sul nascere le speranze di rimonta avversarie. Il primo tempo è dell'EA7: 35-28.

Nella ripresa i greci hanno provato a cambiare passo. Dopo appena 2' di gioco, Spanoulis e compagni recuperano 6 punti e si fanno vedere nello specchietto retrovisore degli avversari (37-36). Coach Messina è costretto a richiamare in panchina i suoi. Sergio Rodriguez si carica la squadra sulle spalle e, con le sue giocate, ricaccia praticamente da solo l'Olympiacos a -9 (53-44). La partita sale un po' di colpi e si sporca. Aumentano i contatti fisici, ma i milanesi non si fanno intimorire. Il terzo quarto è chiuso dall'Olimpia in totale controllo: 58-47.

Nell'ultimo quarto la squadra di coach Blatt prova la rimonta. I lombardi però riespediscono al mittente ogni tentativo di recupero, dimostrando una maggiore preparazione e un miglior affiatamento di squadra. La differenza tra i due roster si fa sentire. Messina rimette in campo Rodriguez (fino ad allora, il migliore in campo) per il finale. A 1'25'' dalla fine i milanesi sono avanti di 15 (69-59). La pratica è chiusa e si gioca solo per lo spettacolo.



Milano strappa un pass per la finalissima di domani sera alle 21 contro la vincente tra Venezia ed Efes. L'Oympiacos si accontenterà invece della "finalina" per il terzo e quarto posto, sempre domani, alle 18.30.

Foto di Simone Pierotti