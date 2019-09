Sport



Trofeo Lovari, Olympiacos batte Venezia col... brivido

sabato, 7 settembre 2019, 20:33

di andrea cosimini

UMANA REYER VENEZIA 68

OLYMPIACOS BASKET CLUB 71

Parziali (17-24; 30-42; 44-58)

Venezia: Berdini 2, Udanoh 5, Bramos 1, Tonut 11, Daye 15, De Nicolao 2, Chappell 16, Vidmar 2, Cerella, Pellegrino ne, Watt 14. All. De Raffaele

Olympiacos: Punter 16, Baldwin 13, Koniaris 1, Cherry 9, Ckristidis, Charalampopoulos 2, Chapman 9, Pokusevski, Rubit 15, Happ 6. All. Blatt

Arbitri: Martolini A., Vita M. e Capotorti G.

Note: fallo tecnico alla panchina di Venezia a 19'46''; uscito per 5 falli Charalampopoulos a 38'25''

L'Olympiacos Pireo vince la "finalina" del Trofeo Lovari, per il terzo e quarto posto, imponendosi sull'Umana Reyer Venezia per 68-71 dopo una partita controllata per tre quarti, ma decisa solo negli ultimi secondi grazie all'incredibile rimonta degli oro-granata. Le due squadre sono uscite comunque tra gli applausi del pubblico del Palatagliate di Lucca.

Nel primo quarto l'Olympiacos è partito più forte, dettando il ritmo di gara e sfoderando una prova difensiva che ha messo in difficoltà i veneziani. Il primo quarto ha visto sorridere i greci: 17-24. Nel secondo periodo Venezia è sprofondata fino al -13 dopo pochi minuti e coach De Raffaele ha dovuto richiamare subito in panchina i suoi. Al rientro in campo, l'inerzia non è cambiata: le squadre sono andate nello spogliatoio sul 30-42. Ad inizio terzo quarto la squadra di Blatt ha dato l'accelerata decisiva, toccando il + 23, e per i veneti è iniziata la disperata rincorsa. La rimonta è stata quasi completata però negli ultimi 40' con Venezia che è arrivata fino ad un tiro dal pareggio.

Sul parquet sono scese le due formazioni che ieri sono uscite sconfitte nella semifinale: da una parte i campioni d'Italia, l'Umana Reyer Venezia, che si è arresa dopo un match combattutissimo contro l'Efes; dall'altra, l'Olympiacos Pireo, battuto dalla blasonata Olimpia Milano di coach Messina. Prima della gara è stato consegnato a Vasilis Spanoulis, faro dell'Olympiacos, il riconoscimento di "socio onorario" degli Amici della Pallacanestro Lucca.

Cronaca. L'Olympiacos parte subito forte. Suo il primo parziale della partita, 2-7, maturato grazie alla maggior presenza difensiva e alla miglior precisione al tiro dalla distanza. Coach Blatt cavalca molto Rubit in avvio, mentre in cabina di regia si affida a Cherry, data l'assenza di Spanoulis. Venezia trova dei canestri facili dentro il pitturato, ma l'inerzia rimane comunque dalla parte dei greci che in penetrazione arrivano facilmente al ferro: 8-13. Gli ospiti sporcano un po' le percentuali nella seconda parte di quarto e si incaponiscono in troppe giocate individuali. La maggior presenza a rimbalzo difensivo però li porta a lucrare seconde (e terze) opportunità. Il primo quarto finisce: 17-24.

Nel secondo quarto l'Olympiacos continua ad essere più aggressivo nella propria metà campo, mentre Venezia fa veramente fatica a trovare la via del canestro. Risultato: i greci volano a +13 (20-33). Coach De Raffaele è costretto a fermare il cronometro visto il momento di estrema difficoltà della sua squadra. Gli oro-granata provano una lenta rimonta accumulando punti dalla lunetta e cercando in continuazione Watt sotto le plance. I greci però rimangono saldamente al comando, controllando il ritmo della gara e chiudendo il primo tempo avanti di 12 lunghezze (30-42). Sul finale c'è spazio anche per un fallo tecnico fischiato al coach della Reyer.

Nella ripresa, l'Olympiacos dilata il vantaggio fino al +22 (30-52) mettendo una seria ipoteca sulla partita. In difesa la squadra di Blatt aumenta i giri e i veneziani si fanno trovare completamente impreparati. Coach De Raffaele chiama time-out perché vedere la partita scappare. I greci toccano addirittura il +23 (35-58). I veneti cercano punti dal nuovo acquisto, Jeremy Chappell, e soprattutto da Austin Daye. Tornano a -14 (44-58). Tra le due squadre in campo (al netto ovviamente di tutte le assenze) si vede però l'attuale differenza di preparazione.

Venezia inizia il quarto periodo con il piede giusto. Una tripla di Chappell mette 11 punti tra le due formazioni. Subito coach Blatt ferma la partita per evitare il rientro degli avversari. Due liberi di Tonut portano gli oro-granata sotto la doppia cifra di svantaggio (-8) e, sotto canestro, Mitchell Watt sfiora il gioco da tre punti (-6). Una tripla dall'angolo di Charalampopoulos rischia di mettere in ginocchio Venezia, ma Chappell rimedia con un gioco da tre punti dalla parte opposta. Si apparecchia la tavola per il finale. Tonut fa 2/2 dalla linea della carità (65-68). I veneti hanno la possibilità di pareggiare, ma De Nicolao perde inopinatamente il pallone e regala due liberi dall'altra parte. Chappell manda a segno un pesantissimo canestro da tre punti a 39'' dalla fine e fa saltare in piedi il pubblico: è -2. Ultima palla nelle mani di Watt che, in fade-away, sbaglia il tiro decisivo. Vince l'Olympiacos, ma Venezia esce tra gli applausi.

