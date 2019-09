Un oro con titolo italiano e un argento per le bowlers Astroline Lucca

Altri articoli in Sport

lunedì, 30 settembre 2019, 16:55

Dopo la conquista del trofeo 2018 che spianò la strada verso il bellissimo argento alla fase nazionale, l'Incas Caffè Tennistavolo Lucca ha regalato un fantastico bis al termine di una splendida cavalcata di due giorni presso il "PalaBarsanti" di Firenze

lunedì, 30 settembre 2019, 15:03

Una nuova sfida alle porte per l’atleta lucchese Andrea Lanfri che, in vista del progetto “Everest 2020”, venerdì partirà per un’avventura che lo condurrà in Nepal, da Kathmandu fino in vetta alla Punta Hiunchuli, per tagliare il traguardo del suo primo 7 mila metri e testare le protesi sviluppate in...

lunedì, 30 settembre 2019, 10:27

Certamente non è andata come si sperava: il Basketball Club Lucca torna a casa con le "pive nel sacco" con un pesante meno venti, decisamente troppi punti per come sono andate le cose

lunedì, 30 settembre 2019, 09:58

Da Doha a Modena, è stato un weekend di grandi risultati per la Virtus Lucca e i suoi atleti. Impossibile non iniziare da Marcell Jacobs che insieme a Filippo Tortu ha difeso i colori azzurri nei 100 metri ai Campionati del Mondo di atletica leggera in corso di svolgimento a...

lunedì, 30 settembre 2019, 09:51

Dopo due mesi dalla concreta vittoria di Lucca, il pilota lucchese si getta di nuovo nella mischia del Trofeo Renault per l'ultima gara "preliminare" prima del gran finale di Como a fine mese. Sarà di nuovo insieme a Federico Grilli alla guida della Clio R3 della Pavel Group, con i...

lunedì, 30 settembre 2019, 09:08

In questi giorni alla sede della asd Black Mamba Taekwondo é arrivata l'ufficialità da parte FITA (Federazione Italiana taekwondo) del guinnes conseguito dal maestro Francesco Palladino