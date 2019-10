Sport



Ai nastri di partenza il volley lucchese

sabato, 19 ottobre 2019, 08:36

di Valter Nieri

Dopo la lunga pausa ed una buona dose di allenamenti partono i campionati di volley che vedono impegnate le squadre lucchesi in B1 ed in serie C.



La Bionatura riceve al Palapiaggia stasera alle 21 l'Angelini Cesena, dopo averle infranto i sogni play off nell'ultima giornata dello scorso campionato. L'acquisto di due giovani interessanti come Lara Salvestrini e Margherita Giani è la doppia carta di presentazione della Bionatura per dare credibilità al suo progetto,senza intaccare la stabilità finanziaria, mirato a salire di categoria nel giro di qualche anno,magari in contemporanea alla realizzazione di un nuovo Palasport a Capannori, come promesso dalla giunta comunale.



Non un gran da fare per il team manager Valentina Maltagliati e il d.s. Oronzo Miccoli, ai quali và però il merito di essere riusciti a riconfermare tutte le migliori, vincendo le pressioni di diverse squadre interessate soprattutto a Sofia Renieri e Ilaria Battellino. Nel big macht con Cesena, le premessse potrebbero rendere spettacolare la sfida, oppure annullare entrambe le squadre. Di sicuro sarà un bel banco di prova per due compagini ambiziose. Questa la probabile formazione delle bianconere: Salvestrini (Puccini)-Roni di banda. In diagonale Bresciani-Renieri. Centrali Mutti-Magnelli (Giani). Libero Battellino. L'Angelini Cesena si è rinnovata molto nell'organico con una diagonale tutta nuova formata dalla regista Federica Colombo ex Cervia e l'opposto montenegrino Lea Vujevic (ex Volley Riviera B2). Nuove anche le alternative con la giovane palleggiatrice Bianca Mazzotti e la ventiseienne toscana di Monteriggioni Martina Casprini, entrambe provenienti dalla Omag di S.Giovanni in Marignano che milita in A2. Al centro il rinforzo si chiama Valentina Cugnali, 25 anni, ex Stella Rimini in B2. Le schiacciatrici sono invece completate dalla trentaseienne Manuela Roani, ex Trevi B1. Le riconfermate nel roster di Simoncelli e Casadei sono l'alzatrice Colombo, le centrali Gardini e Furi, le schiacciatrici Frangipane e Giulianelli ed i liberi Fabbri e Marchi.



La Kriva Pantera Lucchese in trasferta al Pala Gds



Esordio in serie C, girone B, per Livia Bartoli e compagne, chiamate nella trasferta di Cascina al Pala GDS contro la Pallavolo Casciavola. Fischio di inizio stasera alle ore 18 per una Kriva che si è rinnovata molto grazie anche all'ottimo lavoro del team manager Arianna Palla. Fra le nuove arrivate è già in splendida forma Cristina Dovichi, la colonna attorno alla quale costruire il sestetto di coach Bigicchi, con tanto di investitura simbolica a nuovo capitano. La squadra viene da un brillante campionato con due tornei vinti, mostrando qualità tecniche e fisiche, nonostante l'infortunio e l'indisponibilità di Arianna De Cicco.



L'assemblamento delle nuove arrivate con le riconfermate sta mostrando una coerenza nelle fasi di gioco, mostrando una buona intesa ed equilibrio con diverse incognite chiarite partita dopo partita. Ora però contano i tre punti per una squadra che parte fra le favorite di un campionato difficile e che si preannuncia abbastanza equilibrato. Questa la probabile formazione di partenza: Livia Bartoli-Barberini; Dovichi-Torriani (Farsetti), Piegaia-Bramante (Frulletti) e Davini-Bini alternate. Anche quest'anno coach Bigicchi preferisce far giocare alternati i due liberi che si scambiano continuamente il posto in partita come lo scorso anno avvenne per Mariani e Corti.



Il presidente Papini ed i principali dirigenti Arfavelli e Bartoli sognano in grande. A S.Marco c'è tanto entusiasmo per una squadra che dovrebbe far ritornare tanti spettatori al Palamartini.