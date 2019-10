Sport



Al Pala GDS sorpresa Casciavola che supera al "tie-break" una Kriva senza idee e senza mordente

domenica, 20 ottobre 2019, 12:47

di Valter Nieri

Già una sorpresa in avvio di stagione nel girone B di serie C. Purtroppo per i colori lucchesi la sorpresa si chiama Casciavola che batte la Kriva Pantera Lucchese 3-2 al termine di una partita tirata e risolta ai vantaggi del tie-break.



Le rossoblu hanno vinto grazie alla solidità della prima linea, alla vigilia preoccupava coach Bigicchi, che ha avuto la meglio su una squadra priva di idee di gioco. Le alzate di Livia Bartoli si sviluppavano costantemente in zona 4, finendo per stancare le spalle di Dovichi, Torriani e Farsetti, chiamate a schiacciare in continuazione.



Anche Bigicchi non si aspettava di perdere ed a fine partite ha rilasciato queste dichiarazioni alla Gazzetta di Lucca: "Siamo arrivati al campionato perfezionando i fondamentali dei sincronismi di gioco,pensavo che la squadra fosse pronta per imporsi in una trasferta pur difficile come quella del Pala GDS contro una squadra che è spinta da un tifo incessante. Invece nella bolgia di Cascina siamo un po' mancati sotto il profilo temperamentale, dove sono mancate un pizzico di grinta e di mordente. Preferivo perdere il torneo pre-campionato del Città di Grosseto, forse le mie ragazze avrebbero reagito con più carattere. Si fa poi sentire nel reparto delle centrali l'assenza di Arianna De Cicco, ferma per una distorsione alla caviglia con interessamento ai legamenti e purtroppo fino a dicembre non potrà essere recuperata".



DINAMICA DEI SET



Nel primo set Bigicchi e Bonomini si affidano al sestetto che aveva fatto molto bene in pre-campionato, recuperando Bramante al centro assieme a Piegaia, Dovichi e Torriani di banda e Barberini opposto alla regia del capitano Bartoli. Il ruolo di libero occupato con costanti cambi come luci psichedeliche tra Davini e Bini.



Primo set equilibrato punto a punto fino al finale dove Casciavola sbagliando di meno l'ha fatto suo per 25-22. Le lucchesi accusano il colpo e partono nella seconda frazione di gioco impacciate e a tratti intimorite. Sul 17-15 per le atlete locali,Bigicchi manda sul parquet Teresa Farsetti al posto di Dania Torriani spostata alle spalle della Bartoli come opposto. Quindi esce la Barberini che non stava mostrando una buona intesa di gioco con la stessa regista. Continua però a mancare la fluidità di gioco e Casciavola ne approfitta superando la squadra lucchese nei punti finali per il 25-23. Anche all'inizio del terzo set la musica non cambia ed alla sua metà le rossoblu sono ancora avanti di 2. A questo punto la Kriva ha una reazione che per poco poteva essere tardiva ed inutile riuscendo a produrre il sorpasso ed a chiudere il set a proprio favore per 23-25.



Sull'onda dell'entusiasmo le lucchesi partono forte nel quarto set portandosi sul 6-2. Frulletti entra al posto di Bramante sul 10-18. L'elastico pende ora a favore della Kriva che tocca i 20 con un + 6. Barberini rileva Farsetti per accompagnare il finale sul 21-25 e ricorrere al tie break con Bigicchi che si affida di nuovo ad Alessia Bramante al posto di Frulletti, per vedere di risolvere la partita in una fase dove serve esperienza e freddezza. Al cambio di campo la Kriva è sotto di 4 per poi recuperare e procedere punto a punto ma alla fine sbaglia meno Casciavola che prende i due terzi della posta in palio chiudendo il set corto a suo favore per 17-15.



La dirigenza si esprime con Massimo Bartoli: "Considerando come si era messa la partita-sottolinea-questo è un punto guadagnato.Non sono certamente soddisfatto della prestazione odierna della squadra,nello sport come nella vita servono grinta e determinazione e la sofferenza aiuta a crescere. Fondamentali che sono mancati questa sera. Un risultato che ci induce a pensare che il campionato sarà difficile ed incerto fino all'ultimo, partita dopo partita e per imporsi serve si tecnica,ma anche grinta a capacità di soffrire fino all'ultimo. Casciavola ha avuto il merito di difendere molto bene e di attaccare nei nostri momenti di debolezza. La nostra squadra adesso deve ritrovare l'equilibrio e pensare alla sfida di sabato sera al Palamartini contro Cascina, un'altra delle candidate alla promozione diretta. Una sfida molto difficile dove dobbiamo reagire con quella grinta che ci caratterizza troppo poco sfruttata al Pala GDS, un parquet dove fare punti sarà difficile per chiunque".