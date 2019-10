Sport



Allegra Brigata e Basketball Club Lucca insieme

lunedì, 28 ottobre 2019, 09:03

Il venerdì pomeriggio come consuetudine, nella palestra di San Concordio si ritrovano i ragazzi dell'Allegra Brigata, magari qualcuno non sa chi siano e allora vi raccontiamo qualcosa di loro.

L'allegra Brigata è una associazione sportiva dilettantistica, le cui porte sono aperte a tutte le persone con difficoltà intellettive e relazionali e naturalmente a tutti quanti vogliano dare una mano ed accompagnare questi ragazzi ed anche qualcuno più grandicello nel loro percorso, volto a sviluppare lo spirito di gruppo e l'integrazione tra le varie persone.

Per raggiungere questo scopo l'associazione ha messo a punto diverse attività, a carattere sportivo e artistico, ma principalmente sportive, perché è attraverso la pratica di alcune discipline sportive che si riescono a creare forti momenti di socializzazione divertendosi.

Tra le attività sportive scelte c'è il nuoto, il calcetto, lo sci, la bicicletta, varie attività motorie e il basket, ed è proprio per quest'ultima disciplina che il Basketball Club Lucca ha voluto portare il suo contributo, cosa può esserci di meglio per questi ragazzi di trascorrere un paio di ore in compagnia di atleti del basket che interagiscano con loro.

Venerdì in palestra si sono presentati Sebastian Vico capitano della Geonova, Andrea Del Debbio anche lui giocatore di spicco, sempre della Geonova, l'assistente coach Lorenzo Puschi e la Presidente del B.C.Lucca Luisa Colombini Gnutti.

Ne è venuto fuori un bel pomeriggio e le due ore sono letteralmente volate vie, tra passaggi, canestri, palleggi e tanto tanto divertimento, è stata un'esperienza decisamente positiva, sia per gli atleti che per i ragazzi dell'Allegra Brigata e visto come sono andate le cose, siamo certi che seguiranno sicuramente altri pomeriggi, poi che dire, sono tutti grandi tifosi di basket e quindi, li aspettiamo tutti quanti al Palasport per le prossime partite della Geonova.

Vogliamo anche indicarvi dove, come e quando l'Allegra Brigata si ritrova

Lunedi

Dalle 15:00 alle 17:00 Bowling (San Vito )

Dalle 17:30 alle 18:45 Teatro ( scuola media Chelini San Vito )

Martedi

Dalle 15:30 alle 17:15

Atletica ( Campo Coni ) Ciclismo, (Mura Urbane ) Focolaccia (Sede focalaccia)

Le attività si svolgono a settimane altrene.

Mercoledi

Dalle 15:30 alle 17:30 Disegno ( Rio di Vorno )

Giovedi

Dalle 16:00 alle 18:00 Nuoto ( Piscina comunale Capannori )

Venerdi

Dalle 15:00 alle 16:30 Basket ( Palestra San Concordio )

Sabato

Dalle 9:30 alle 11:30 Disegno ( Rio di Vorno )