Altra vittoria per la serie B Spring contro San Giovanni Valdarno

lunedì, 28 ottobre 2019, 09:51

Le Mura Spring - Number 8 San Giovanni V.no 71-60

(18-15; 44-31; 60-43)

Le Mura Spring: Cibeca 2, Nottolini 2, Tessaro 23, Viale 11, Menchetti 5, Morettini 3, Rapè 7, Mbeng 4, Cecchi 1, Conti 2, Masini 4, Michelotti 7. All.: Giannelli

Number 8 San Giovanni V.no: Baggiani 2, Campagnano, Ermini 3, Bidini 11, Argenti n.e., Tognaccini 10, Scarpellini, Nannini 10, Zavaglia n.e., Casucci, Innocenti 20, Amato 4. All. : Piccioli

Partita di carattere delle Senior Spring che hanno la meglio su Number 8 con le loro stesse armi di intensità difensiva e ritmo in attacco.



Primo quarto giocato punto a punto con le Spring che tentano più volte lo strappo ma vengono sempre recuperate (18-15). Il secondo quarto si apre con un parziale ospite di 5-0 (18-21), ma che apre al controbreak spring di 10-0 (28-21). La reazione delle ospiti questa volta non è incisiva, anzi il divario si amplia fino al 44-31 all'intervallo lungo.



L'inerzia è ormai per le Spring e nel terzo quarto il divario si amplia ancora fino al 60-37 poi in chiusura le ospiti si riavvicinano (60-43).



Ultima frazione in controllo delle padrone di casa che si presentano agli ultimi due minuti sul 71-54, lasciando le ultime iniziative alle ospiti che riescono a chiudere sul 71-60.

Da segnalare i 23 pt di Tessaro e i 12 pt + 10 rimb di Viale.

"La sicurezza difensiva che abbiamo nelle partite casalinghe è la base su cui lavorare - commenta coach Giannelli - continuità sembra il termine giusto, ma forse é "convinzione" ciò che ci serve. È questo ciò che deve esserci in casa come in trasferta, in attacco come in difesa. Direi comunque ottima reazione. Brave."

Prossimo impegno il 2 novembre ore 18.00 a La Spezia contro Basket Papini.