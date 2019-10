Sport



Amore & Vita-Prodir, si chiude in Asia una stagione strepitosa

giovedì, 24 ottobre 2019, 11:17

Appuntamento finale a Taipei per i colori di Amore & Vita-Prodir, dove domani 25 Ottobre, si svolgerà la spettacolare sfida per scalatori denominata Taiwan KOM Challenge.

Nell'albo d'oro di questa entusiasmante e durissima manifestazione figura, tra gli altri, anche il nome illustre di Vincenzo Nibali (vincitore nel 2017 ed unico atleta italiano ad averla conquistata).

La corsa si svolgerà tutta in salita (praticamente non previsto nemmeno un metro di pianura) con partenza dal livello del mare, fino poi a raggiunger ai 3275 metri altitudine, dove sarà posto il traguardo dopo 100km esatti.

Gli atleti al via saranno motivatissimi anche per il ricchissimo montepremi per vincitore. Si dovrà combattere contro vari atleti di team world tour e professional che saranno al via, ma anche contro le difficili condizioni climatiche, perché si passerà dal caldo torrido ed umido intenso di Taiwan ad una temperatura molto inferiore e molto ventilata quando si supereranno i 2000 metri e si andrà, come dicono gli organizzatori, "oltre le nuvole".

Tutti dettagli che però non sembrano impensierire il leader di Amore & Vita – Prodir Pierpaolo Ficara che ha tanto voluto prendere parte a questa competizione, convincendo il team manager Cristian Fanini a compiere un ultimo sforzo stagionale.

«Ormai siamo all'epilogo di un annata fantastica – spiega Fanini - Pierpaolo è in grande condizione, si è preparato scrupolosamente sull'Etna per 15 giorni, proprio in prospettiva di questa corsa, e già da una settimana si trova Taiwan insieme ad alcuni membri del team tra cui il giapponese Hishinuma /vedi foto/ per ambientarsi al meglio. Ci terrebbe in particolar modo a far bene e sinceramente anche a noi piacerebbe chiudere la stagione con una sua bella vittoria da mettere in bacheca visto che quest'anno per adesso è mancata, nonostante l'abbia sfiorata più volte. Questa sarà l'ultima occasione e siccome se la meriterebbe tutta, speriamo anche in un pizzico di fortuna. La condizione, nonostante sia praticamente fine Ottobre, è quella delle migliori. Per intenderci, sta viaggiando sui livelli del Giro di Toscana e Giro dell'Emilia, quindi speriamo davvero in un colpo grosso. Sarebbe certamente fantastico non solo per noi e soprattutto per lui stesso, visto che si tratta di una gara molto ricca, ma anche per il nostro sponsor Prodir a cui vorremmo regalare un ennesima soddisfazione stagionale in una terra dove i prodotti Prodir e Premec sono molto conosciuti ed apprezzati».