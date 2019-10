Sport



Ancora successi per le giovanili del Tau

lunedì, 14 ottobre 2019, 12:20

Continuano i successi per le giovanili del Tau Calcio Altopascio che conquistano ancora 4 vittorie. Gli Allievi Elite battono per 2 a 0 lo Sporting Cecina, mentre lo Scandicci e gli Allievi B hanno portato in scena una partita ad alta tensione, finita sul 4 a 3 per gli amaranto. Anche i Giovanissimi Elite hanno vinto per 3 a 2 sull'Aquila Montevarchi e i B hanno battuto la Folgor Marlia.

Allievi Elite

Tau Calcio – Sporting Cecina 2 – 0

Formazione Tau Calcio: Likaj, Duranti, Ricci F., Marchetti, Iannello, Quilici, Belluomini, Tragni, Menconi, Silvano, Bachini. A disposizione: Di Biagio, Amorusi, Bellucci, D Andrea Pisani, Filieri, Lartini, Nicoletti.

Formazione Sporting Cecina: Nassi, Coppetta, Paoletti, Fancelli, Bacciu, Geri, Valesini, Okyiere, Fotino, Skerma, Pedrali. A disposizione: Botarelli, Tozzini, Cacace, Cioni, Ajdini, Del Ghianda, Ghilli, Mecherini, Orlandini.

Marcatori: Menconi, Bellucci.

Continuano a macinare terreno gli Allievi Elite che conquistano altri 3 punti. Una partita emozionante, con un Tau aggressivo che però trova le due reti solo nella ripresa. La squadra di mister Giuli, prima in classifica pari merito con lo Scandicci, è già al lavoro per incontrare la Sestese domenica prossima.

Allievi B

Scandicci – Tau Calcio: 3 – 4

Formazione Scandicci: Bruni, Bilardi, Marchese, Galli, Coveri, Carone, Bardi, Urbinati, Ongaro, Oliveri, Di Gioia. A disposizione: Giordano, Giannini, Paci, Bevicini, Zeoli, Galli, Toti, Berlincioni.

Formazione Tau Calcio: Becchi, Giannotti, Lleshi, Mauriello, Ceccarelli, Banti, Gigante, Manfredi, Warid, Rocco, Fiorentini G.. A disposizione: Lotti, Marioni, Carmignani, Lebbiati, Oliva, Vitrani, Ceraolo, Sabatini.

Marcatori:

Scandicci: Bardi, Di Gioia, Ongaro.

Tau Calcio: Warid, Rocco, Manfredi, Sabatini.

Sono in ripresa gli Allievi B di mister Bozzi che portano a casa la seconda vittoria consecutiva. Una partita tesa ed emozionante con due squadre in campo agguerrite ed equilibrate. Tau e Scandicci, infatti, sono entrambe in 7 posizione con due vittorie all'attivo. Il campionato prosegue sabato 19 con Tau Calcio – Sangiovannese.

Giovanissimi Elite

Aquila Montevarchi – Tau Calcio: 2 – 3

Formazione Aquila Montevarchi: Failli, Haruni, Sollo, Calosci, Mazzi, Ferrari, Gori, Nardi, Allushaj, Milani, Valentini. A disposizione: Ermini S., Falsini A., Falsini F., Benocci, Parrini, Vanni, Monini, Romanelli, Salvi.

Formazione Tau Calcio: Velani, Ballini, Scarselli, Vellutini, Bargellini, Michelucci, Pittalis, Vitolo, Lari, Maurelli, Coppola. A disposizione: Maranghi, Taccini, Ferrucci, Zani, Croci, Sammartino, Conticelli, Cinelli.

Marcatori:

Aquila Montevarchi: Salvi, Ferrari.

Tau Calcio: Vitolo (2), Lari.

Dopo un primo tempo teso, con tre parate amaranto strepitose, il Tau ritrova il suo centro e nella ripresa passa rapidamente in vantaggio con Lari, raddoppiato da Vitolo. Dopo il 2 a 1 su punizione, Vitolo insacca il terzo gol amaranto. Il Montevarchi non molla e poco prima del triplice fischio accorcia le distanze segnando la seconda rete. I Giovanissimi B di Pucci difendono il primo posto in classifica e si rimboccano le maniche in attesa della Sestese.

Giovanissimi B

Tau Calcio – Folgor Marlia: 21 – 0

Formazione Tau Calcio: Balluchi, Morandini, Matteoni, Bellandi, Pissuti, Turini, Ferrari, Bigazzi, Casolare, Belli, Vitali, Capocchi, Garzella, Bartelloni, Vannucchi, Musumeci, Notarelli, Erba, Pisani.

Formazione Folgor Marlia: Bandoni, Bottari, Brunelli, Vrioni, Favati, Landi, Lovi, Margheri, Mengoni, Nieri, Pacini, Palamidessi, Porfirio, Quilici, Vendemmia, Bouallai, Menicucci, Davini.

Marcatori: Ferrari 3, Bigazzi, Vitali 2, Casolare 3, Bellandi, Turini, Vannucchi 2, Musumeci 3, Notarelli 2, Pisani, 2, Erba.

Un'altra vittoria per i Giovanissimi B che dominano la classifica. Prossimo match contro il Pistoia Nord.