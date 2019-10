Sport



Aquila S. Anna in festa: il Settembre Lucchese Esordienti è suo

martedì, 1 ottobre 2019, 13:10

Aquila S. Anna - Forte dei Marmi 2015 1-1 (9-8 dopo shootout)

AQUILA S.ANNA: Pierallini, Vigolo, Fenili, Cristofani, Favre, Canali, Pacolini, Bechelli, Liu, Amone, Micheletti, Lazzareschi, Tagliavia. All.: Andrea Pucci-Joseph Bonvino

FORTE DEI MARMI 2015: Angelotti, Bacci Francesco, Vagli, Torcigliani, Salvatori, Tonarelli, Bacci Ludovico, Nicolini, Brio, Tabarrani, Alibani, Pianti, Pardini, Rivieri, Pagano. All.: Mario Bertelloni

ARBITRO: Bigongiari Carlo di Lucca

RETI: 12' pt. Bacci Ludovico (FM), 12' st. Lazzareschi (A)

Quante emozioni nella prima finale del SETTEMBRE LUCCHESE ESORDIENTI 2019. Allo stadio di Marlia Aquila S. Anna e Forte dei Marmi ripetono nella sostanza e nel risultato (quella volta finì 2-2) la gara di qualificazione giocata il 15 Settembre a San Macario. Stavolta però un vincitore doveva esserci e la "tremenda roulette" degli "shootout" (una sorta di rigori in movimento dopo l'attaccante arrivando lanciato ha otto secondi per andare al titolo con il portiere che può uscirgli fino al limite dell'area) ha arriso all'Aquila S. Anna che iscrive così il proprio nome nell'albo di questa manifestazione da dieci anni dedicata alla memoria di Piero Bartolomei, compianto componente della Delegazione di Lucca della FIGC.

Tanta gente in tribuna per seguire questa bella finale, che ha avuto due fasi diverse: primo tempo tutto a favore del Forte dei Marmi con il meritato gol di Ludovico Bacci, seconda frazione tutta a favore dell'Aquila S. Anna capace di pareggiare e poi sfiorare anche il vantaggio.

Parte forte... il Forte che inizia subito ad attaccare. Squadra ben messa questa affidata a Mario Bertelloni che poggia molto del suo gioco sulla forza in avanti del centravanti Brio. L'Aquila deve subito difendersi, ma al 12' va sotto: grande azione dei versiliesi innescata da Brio che apre sulla sinistra per Vagli, cross in corsa con il sinistro e sul secondo palo ecco il colpo di testa vincente di Lodovico Bacci. Gol da manuale del calcio.

Insiste il Forte dei Marmi con una punizione lenta di Nicolini che Pierallini controlla. Poi ci prova Brio, ancora su punizione, la palla supera la traversa. L'Aquila non riesce ad allentare la morsa degli avversari. Al 18' angolo dalla sinistra, la palla arriva a Torcigliani che tira sopra la traversa. I bianconeri lucchesi si vedono in attacco solo al 24' quando su punizione di Fenili, Angelotti blocca in due tempi.

Nella ripresa sembra di assistere ad un'altra gara. La gestione dei cambi cambia il volto alla contesa. L'Aquila parte forte e si rende pericolosa su punizione con Canali, respinge Pianti e poi ci prova Favre che impegna ancora il portiere. Risponde (5') il Forte con Salvatori che trova un varco sulla sinistra e galoppa fino all'area avversaria, Amone gli esce incontro e il difensore prova a tirare ma con scarsa lucidità e forza.

Al 9' sponda di Tagliani per Favre e tiro alto. Al 12' arriva il pareggio: tiro da lontano di Lazzareschi, Pianti respinge ma la palla gli scivola via e lentamente finisce in porta. Forte pericoloso al 20': bello scambio tra Brio e Pagano, con il centravanti che non riesce a tirare sull'uscita del portere. Ultimi minuti emozionanti con l'Aquila che sfiora il gol in due occasioni: al 24' Tagliavia si presenta tutto solo davanti a Pianti che è bravo ad uscire, poi un difensore sbroglia, quindi in chiusura tiro dal limite di Canali e palo pieno della porta fortemarmina.

Finisce in parità e si rendono necessari gli shootout. Tutti i ragazzi (compresi i portieri) vanno al tiro almeno una volta e la prima tornata finisce ancora in parità: 7-7. Si va a oltranza, decide Lazzareschi e l'Aquila S. Anna può festeggiare.