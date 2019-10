Sport



Audizioni per Jeld, compagnia di danza under 18

mercoledì, 23 ottobre 2019, 11:52

Una due giorni di audizioni e stage per scegliere i giovani danzatori che daranno vita alla prima esperienza di Jeld (junior ensemble Lucca danza), compagnia under 18 tutta ‘made in Lucca’ guidata, quest’anno, da Gianluca Girolami, danzatore e coreografo lucchese naturalizzato in Francia.



È questo l’appuntamento proposto dall’associazione Amici delle arti per sabato (26 ottobre) dalle 15 alle 18 e per domenica (27 ottobre) dalle 9 alle 13, negli spazi della scuola di danza Fuoricentro di via Nottolini a San Concordio, a pochi passi dalla stazione ferroviaria.



Possono presentarsi ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni che abbiano ricevuto una preparazione in danza classica, moderna o contemporanea e che, soprattutto, siano motivati a vivere un percorso professionale. L’invito è rivolto, principalmente, agli allievi delle scuole di danza del territorio provinciale di Lucca; tuttavia, le audizioni sono aperte a giovani danzatori di ogni provenienza.



Dopo la selezione saranno ammessi alla compagnia del progetto Jeld tra i 20 e i 24 danzatori. L’obiettivo è preparare uno spettacolo che sarà proposto alla città di Lucca il prossimo 9 maggio, in un luogo suggestivo e identitario. Dopo le audizioni, infatti, inizierà un percorso di preparazione e studio coreografico che impegnerà i giovani di Jeld per sei giorni a gennaio, per cinque giorni a febbraio e per altri sei giorni a maggio, prima dello spettacolo. Quasi un anno di lavoro, che si affiancherà a quello che i giovani danzatori proseguiranno nelle proprie scuole.

Jeld ha l’obiettivo di offrire a giovanissimi danzatori l’opportunità di sperimentare la propria capacità espressiva e tecnica, di intercettare le proprie inclinazioni misurandosi con una realtà simile a quella di una compagnia professionale. A contare non è solo lo spettacolo finale, ma l’esperienza di maturazione artistica e umana in sé: il processo di costruzione della coreografia verrà vissuto dal gruppo, chiamato a sintonizzarsi su un proprio stile. Alla fine dell’anno, i giovani di Jeld potranno decidere se rimanere o lasciare la compagnia, così come la direzione artistica potrà riconfermare o meno i danzatori. Ogni anno un coreografo professionista diverso guiderà l’ensemble.

Un progetto formativo e professionale che si avvale della collaborazione dello Stefanie Nelson dance group e dell’esperienza della danzatrice Aline Nari, completamente gratuito per i giovani danzatori grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Soltanto per le audizioni – che costituiscono, di per sé, un’importante esperienza di stage con Gianluca Girolami – è richiesta una quota di partecipazione pari a 50 euro.



Danzatore e coreografo, Girolami ha iniziato la sua formazione di ballerino in Italia negli anni Novanta: una formazione insolita, la sua, affiancata alla pratica del calcio dal quale ha appreso il gusto dello sforzo, la precisione del movimento e la forza della squadra. Nel 1998 Girolami si è trasferito in Francia e, sotto la guida di Anne-Marie Porras e altri validi coreografi, è divenuto ballerino professionista. Ha fatto parte di numerose compagnie, si è esibito in teatri, spazi urbani, luoghi inusuali, affermando un proprio e particolare linguaggio espressivo.

Per informazioni, chiamare il numero 0583.580342 o 340.8925831; in alternativa, si può inviare un’email a fuoricentro@yahoo.it o collegarsi al sito https://danza.fuoricentro.org/jeld/.