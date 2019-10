Coppa Toscana U14 regionale, premiato il Basketball Club Lucca

Altri articoli in Sport

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:45

Dopo il successo all’esordio sul campo del Rufus San Vincenzo, il Rugby Lucca coglie un prezioso pareggio casalingo nello scontro diretto contro il Florentia Rugby. 15-15 il punteggio finale in quello che era sicuramente il match di cartello della seconda giornata

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:28

Altra vittoria dei tre lucchesi De Santis e Donnarumma padre e figlio a Cascina. Questa volta la squadra sconfitta fuori casa è l'ASD Valdera

lunedì, 28 ottobre 2019, 12:23

Nel Rally di Como il pilota toscano ottiene il quarto posto in gara sulla sua Suzuki Swift 1.6 all’ultimo atto del trofeo monomarca

lunedì, 28 ottobre 2019, 12:07

L'atto finale del Trofeo della Casa francese, insieme a Federico Grilli con la Renault Clio R3 di Pavel Group e con i colori della Jolly Racing Team, ha visto il driver lucchese vincitore in gara ma secondo in campionato per un'inezia, soprattutto limitato nel computo finale dei punti per non...

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:39

Il pilota centra la terza piazza di classe sulle strade del Trofeo Maremma e si porta in testa alla classifica assoluta piloti. Tra i "navigatori" a primeggiare è Nicola Perrone, con Michael Salotti ad inseguire distanziato di sole nove lunghezze

lunedì, 28 ottobre 2019, 10:27

È nata Jeld. Ieri (27 ottobre), dopo due giorni di stage e audizioni alla scuola di danza Fuoricentro, sono stati scelti i 25 giovanissimi ballerini della Junior ensemble Lucca danza. Un progetto dell’associazione Amici delle arti che, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è divenuto realtà:...