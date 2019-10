Sport



Basketball Club Lucca, U15 Eccellenza batte i labronici della Pielle

giovedì, 31 ottobre 2019, 15:56

Anche le Giovanili targate Basketball Club Lucca sono ormai entrate a pieno regime nei rispettivi campionati, l'emozione del rientro sul parquet è ormai scemata, lasciando posto alla voglia di vincere, all'agonismo, sul parquet si rivedono vecchie conoscenze e qualche giocatore nuovo di cui immediatamente si cerca di capirne la portata e le capacità.

Nel corso della settimana sono molti gli incontri che le giovanili devono disputare, generalmente si inizia il sabato pomeriggio per andare a completare il turno tra il giovedi e il venerdi.

Nella settimana appena trascorsa, tra le varie partite c'è stato il debutto in campionato della U13 allenata da Merciadri e Losco, un debutto che trova la sua perfetta descrizione nel definirlo "un esordio con il botto", a farne le spese è stato un remissivo Capannori che in casa propria ha dovuto piegarsi al B.C.Lucca per 38/98.

Non è andata bene alle due U15 Regionali, la bianca ha ceduto ad un forte ed esuberante Montecatini dopo due quarti giocati alla pari, la rossa invece affrontava l'IES Pisa in una partita quasi da dimenticare.

Molto bene invece la U15 Eccellenza che è riuscita a battere i rivali di sempre, i labronici della Pielle, non è andata bene però per la 16 Gold fermata a Calenzano, ne per la 18 Gold che affrontava il San Miniato in casa, successo meritato invece per la U20 che in casa ha addomesticato i leoni di Montemurlo.

U13 Reg.

Capannori – B.C.Lucca 38/98 *

U15 Reg Bianca

B.C.Lucca – Montecatini 38/64

U15 Reg Rossa

B.C.Lucca – IES Pisa 34/49

U15 Ecc.

B.C.Lucca – Pielle Liv. 86/61*

U16 Gold

Calenzano – B.C.Lucca 65/57

U18 Gold

B.C.Lucca – San Miniato 53/68

U20 Reg

B.C.Lucca – Montemurlo 78/57*