Boxe, bene i ragazzi della Pugilistica Lucchese

mercoledì, 23 ottobre 2019, 08:19

Arrivano nuovi ottimi risultati dai giovani boxeur della Pugilistica Lucchese nonostante le difficoltà che hanno per gli allenamenti per mancanza di adeguate strutture e attrezzature, di cui la stessa società da tempo fa presente alle amministrazioni comunali ed enti provinciali e di interesse sportivo.

Per quanto riguarda il pugilato vero e proprio da evidenziare una serata decisamente positiva, quella di sabato 19 ottobre per la Pugilistica Lucchese che era impegnata in trasferta a Bologna presso la palestra popolare TPO quartiere porto con la quattordicenne Miria Rossetti Busa che, dopo la parentesi azzurra con le due trasferte all’estero (Irlanda e Georgia) si è rituffata nel clima degli incontri a livello di club, ma non per questo meno insidiosi o impegnativi. Il match con la sua avversaria Sofia Orlando (Pugilistica Alto Reno) è stato intenso e solo nella terza ripresa ha ceduto il ritmo alla Rossetti che ha messo in atto quanto gli chiedeva il suo maestro Giulio Monselesan e la vittoria è andata alla pugile lucchese, ma onore anche alla sua avversaria e sicuramente ci sarà una rivincita. Altro match positivo è stato con Riccardo Matteucci (13 anni) che, in vista degli imminenti Campionati Italiani schoolboy in programma a Montesilvano (Pescara) dal 25 al 27 Ottobre ha svolto una seduta di allenamento pubblico confrontandosi con Tommaso Orlando (Pug. Alto Reno) in quella che è stata un ottima esibizione, ma che è servita all’allievo del maestro Monselesan per provare alcune combinazioni. Alle finale degli Italiani nel pescarese, sarà presente anche Matteo Mencaroni altro schoolboy allenato e seguito da Monselesan che ha tutte le carte in regola per poter far bene, la sua categoria è quella dei 40 kg., mentre Matteucci combatterà nei 43 kg..

Ecco adesso come accennato all’inizio, a proposito delle difficoltà per allenarsi e praticare la boxe anche ad alti livelli quali la società di pugilato sta rappresentando Lucca con valori nazionali. La Pugilistica Lucchese ha partecipato al bando pubblico per l’assegnazione degli spazi sportivi in ambito scolastico (edifici di proprietà della Provincia di Lucca) ed è stata confermata la sua presenza all’interno della palestra dell’Istituto Pertini in viale Cavour fino a giugno 2020 con possibilità di tre anni di rinnovo.

"Da una parte c’e la certezza di una sede di allenamento, - spiega lo staff tecnico dell’Asd Pugilistica Lucchese - ma le problematiche per riuscire a fare il pugilato in questa sede sono molte: l’orario dei corsi copre la fascia consentita per attività extrascolastica, ma la Pugilistica avrebbe bisogno di altri corsi anche in orario precedente alle 17.30; mancano le attrezzature fisse come: ring, specchi e strumenti per la pesistica ed i tecnici cercano di ottimizzare al meglio sia lo spazio che l’orario anche sovrapponendo i corsi in entrata ed uscita. Qualcosa si sta muovendo, ma i tempi sono ancora lunghi per una sede definitiva ad uso esclusivo del pugilato lucchese. Il progetto è pronto e chi ha avuto possibilità di vederlo ne è rimasto favorevolmente impressionato dalla sua semplicità architettonica compensata però dai contenuti: intanto è iniziato un iter per il suo finanziamento, ma come detto i tempi saranno molto lunghi e la Pugilistica Lucchese chiede se fosse possibile trovare un alternativa in attesa. Alternativa che darebbe ulteriore sviluppo ai progetti sportivi della società lucchese soprattutto per il pugilato agonistico che adesso sta soffrendo rispetto al settore giovanile ed amatoriale. I pugili agonisti si devono allenare tutti i giorni, ma devono avere a disposizione anche determinate attrezzature, ora ci si arrangia con quanto è possibile fare".