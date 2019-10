Sport



Con il GR Toscana Outdoor, escursioni e nordik walking

martedì, 15 ottobre 2019, 11:26

Il G.R. Toscana Outdoor guide ambientali: trekking, nordic walking, mountain bike, team building, supporto tecnico per outdoor training, sentieristica, formazione, questa settimana propone, per le Escursioni del Sabato, un'uscita nei boschi del Compitese, un'escursione appenninica per domenica ed un'avventura infrasettimanale, per godere la montagna in totale solitudine: Pania della Croce ed inoltre il prossimo corso di Nordic Walking.

Per le Escursioni del Sabato del 19 ottobre ore 14:30: anello di Corbeta (Ruota - Capannori). I boschi del Compitese sono belli e selvaggi, se non fosse per la relativa vicinanza alla piana, potremo definirli foreste o vere giungle. Ci addentreremo per sentieri e mulattiere affascinati dalla stagione autunnale. Difficoltà E (Escursionistica); sviluppo 8 Km con un dislivello: 250 metri circa. Costo euro 10.

L’escursione della domenica 20 ottobre si svolgerà sull’Appennino-Abetone: Il Libro Aperto. Una camminata sull'Appennino Tosco-Emiliano, tra i boschi tipici dell'Abetone, in versione autunnale, e poi su, sul crinale, con lo 00 fino ad una bella e panoramica vetta, al cospetto del Cimone. Difficoltà E (Escursionistica); sviluppo: 11 Km., con dislivello: 650 metri circa. Costo: euro 15; under 15 accompagnati: 10. Guida Ambientale: Guido A. Sesti.

L’avventura infrasettimanale sarà per il lunedì 21 ottobre sulle Alpi Apuane: Pania della Croce. Su richiesta, un'escursione sulla Regina delle Apuane: La Pania della Croce. Di Lunedì, con rifugio chiuso e senza incontrare anima viva se non mufloni, gracchi alpini e chissà cos’altro nella magia delle Apuane.

Infine per il Nordic Walking, il corso base si terrà a novembre nei giorni 5, 12 e 19 Novembre dalle ore 14:30 alle 16. Tre lezioni per apprendere le basi della disciplina più efficace e naturale che ci sia. Con la giusta tecnica puoi arrivare a muovere il 90% della muscolatura, semplicemente camminando. Per tutti, noleggio bastoncini compreso.

Per info, face book: G.R.ToscanaOutdoor, email: g.r.toscanaoutdoor@gmail.com, telefono: 333.1323726.