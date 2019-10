Sport



Ct Lucca, successo nel debutto contro Siena

lunedì, 14 ottobre 2019, 09:46

di michele masotti

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Parte con il piede giusto la seconda stagione consecutiva in Serie A1 del Circolo tennis Lucca Vicopelago, capace di regolare per 3-1 il neopromosso Ct Siena, teoricamente il vaso di coccio di un girone 2 completato dal Tc Parioli e dalle campionesse d’Italia in carica del Tennis Beinasco. Senza Jessica Pieri, le biancorosse chiamate in causa non hanno tradito le attese, a cominciare dall’ucraina Katarina Zavatska, una delle più promettenti classe 2000 del circuito internazionale.

La numero 117 del ranking WTA, dopo una fase iniziale del primo parziale costellato da un break subito e da un immediato contro break, non ha avuto particolari difficoltà a sbarazzarsi dell’ungherese Agnes Butka Lila. Punteggio finale che parla di un eloquente 6-2 6-1 a favore di Zavatska. Un andamento simile a quello che si è verificato nel match di Tatiana Pieri, capace di imporsi 6-3 6-2 sulla Grazioso. L’unica sconfitta di giornata per le ragazze del direttore tecnico Ivano Pieri è giunta dal terzo singolare dove Matteucci, avanti 7-6 4-2, ha subito la perentoria rimonta di Chiara De Vito che ha ribaltato l’inerzia vincendo i due parziali fondamentali 6-4 6-0. Ad evitare la beffa di un pareggio che avrebbe complicato il cammino del Ct Lucca in questa fase preliminare, ci ha pensato il doppio costituito dal tandem Zavatksa-Tatiana Pieri che hanno rifilato un 6-4 6-2 a 6-4 6-2.

Sabato prossimo il calendario prevedere per Lucca la trasferta in terra capitolina contro il Tc Parioli, sconfitto all’esordio dalle campionesse in carica di Beinasco. Per quel match come giocatrice straniera verrà impiegata, come programmato dal circolo, la russa Valentina Ivakhnenko.