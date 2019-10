Sport



Ct Lucca Vicopelago, presentata la squadra di A1: caccia alla finale scudetto del Palatagliate

domenica, 6 ottobre 2019, 14:57

di michele masotti

Ad una settimana dal debutto nel campionato contro le corregionali e neopromosse del Ct Siena, il Circolo tennis Lucca Vicopelago ha ufficialmente presentato il parco giocatrici a disposizione di Ivano Pieri. I vertici del team lucchese non nascondo le proprie legittime ambizioni: dopo le semifinali della passata stagione, l’obiettivo è vidimare il pass per la finale scudetto in programma, come nel 2018, al Palatagliate nel week-end che va dal 6 all’8 dicembre.

Nella club house del circolo del presidente Donald Morrison, presente come il vice presidente Alessandro Terigi, il direttore sportivo Roberto Bertagni ha illustrato quali sono le nuove giocatrici e quelle confermate, con le sorelle Jessica e Tatiana Pieri che continueranno a difendere i colori biancorossi. Nessuna tra le atlete era presente poiché sono impegnate in alcuni tornei del circuiti internazionali. Sebbene la stagione individuale stia volgendo al termine, ci sono ancora in palio punti preziosi per la rincorsa al main draw degli Australian Open e a un posto nel tabellone di qualificazione del primo slam annuale. Il primo ostacolo sarà il girone 2, si qualificano alle semifinali le prime due, dove il Ct Lucca se la vedrà, con la formula dell’andata e ritorno, con Siena, l’insidioso Ct Parioli e le campionesse d’Italia in carica di Beinasco. Non un sorteggio agevole.

Per colmare la partenza di Jasmine Paolini, i dirigenti biancorossi hanno puntato su tris di straniere, in campo per regolamento potrà giocarne solo una a turno, di ottimo livello. “Irina Maria Bara, Katarina Zavatska e Valentina Ivakhnenko ci consentono di mantenere un alto livello della rosa.” – ha dichiarato Bertagni- “Con loro abbiamo già definito quando saranno impegnate: la tennista ucraina, classe 2000 e numero 118 del ranking, sarà presente nella prima contro Siena, Ivakhnenko (218 Wta) esordirà in casa del Parioli mentre Irina Maria Bara (80 del mondo in doppio e 193 in singolare nda) disputerà le altre partite. Siamo felici che la giocatrice rumena abbia dato la disponibilità ad allenarsi anche con i nostri ragazzi durante i 10 giorni nei quali resterà a Lucca. Sarà sicuramente una bella esperienza di crescita per i prodotti del nostro vivaio. Dobbiamo ancora scegliere, invece, quale delle tre far giocare nell’ultima partita che potrebbe essere o meno decisivo per il passaggio del turno. Bisogna tenere presente che Zavatska sarà impegnato in un paio di ricchi Itf in Ungheria per migliorare ulteriormente il suo ranking internazionale.”

Lo zoccolo duro della squadra sarà rappresentato dalle sorelle Pieri impegnate, settimana prossima, nel 25.000 $ di Santa Margherita di Pula. Oltre ad Alice Matteucci, le altre componenti della rosa sono tutte esponenti del vivaio biancorosso come Costanza Politi, Serena Puccinelli e la giovane Laura Bertagni. “Tatiana e Jessica hanno forte senso di appartenenza per il nostro circolo.” – ha rivelato Bertagni- “Si informano continuamente e sono state importanti anche per convincere i nuovi acquisti a sposare questo progetto. Non ci nascondiamo: il sogno è quello di raggiungere la finale del Palatagliate. Colgo l’occasione per ringraziare quelli sponsor che ci supportano in questa bella avventura.”