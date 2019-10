Sport



Domattina l'attesa sfilata di auto d'epoca per il 2° Memorial Sandra Chelotti

sabato, 12 ottobre 2019, 15:43

di Valter Nieri

Domani mattina sulle strade di Borgo a Mozzano e della Media Valle sfileranno le vetture che hanno fatto la storia dell'auto, quei bolidi che hanno rappresentato i sogni di passate generazioni che renderanno magica l'atmosfera per tutti i partecipanti, ma anche per coloro che saranno presenti al loro passaggio.

E' in programma il 2° Trofeo Sandra Chelotti, l'ex gestrice del ristorante a suo nome di Fabbriche di Vallico. Un raduno di auto e moto d'epoca che dalle 9,45 sfileranno in un giro turistico in Garfagnana partendo da Ponte della Maddalena, dai più conosciuto come Ponte del Diavolo, il Ponte che attraversa il Serchio nei pressi di Borgo a Mozzano.

L'organizzazione affidata agli "Amici di Renzo", che fanno capo a Renzo Dal Porto, il commerciante di auto d'epoca di S.Leonardo in Treponzio, molto esperto in materia con la sua passione che è viva e contagiosa in particolare per i tanti giovani che sono sempre più attivi nel mercato.

Renzo, a dispetto della sua veneranda età di 76 anni, con la sua esperienza, riesce a rigenerare vecchi modelli o a trovare il tempo da investire per la semplice manutenzione. Meccanico di auto da quando aveva 16 anni, promosse il suo primo raduno nel 1975 a Villa Mansi facendo sfilare 57 auto, tutte immatricolare prima del 1970. Da diciotto anni da sfogo alla sua passione con un memorial in memoria di suo figlio Daniele scomparso nel 2001, al quale ha unito un ricordo per sua moglie Rosanna Carnicelli morta nel 2007.

Un ricordo dei suoi familiari con un raduno che ogni anno viene riproposto il 2 giugno e che richiama intorno a sé moltissimi equipaggi e molti appassionati per rendere sempre vivo il ricordo con la loro solidarietà.

IL RICORDO DI SANDRA

Sandra Chelotti era conosciuta ed apprezzata per la sua cucina a l'atmosfera familiare. I nuovi gestori hanno conservato la vasta clientela, avvalendosi di prezzi sempre popolari, ma anche mantenendo inalterata la qualità dei prodotti.

Per domani propongono un pranzo a tema con un menù a prezzo fisso da consumarsi verso le ore 13 quando le fiammanti auto d'epoca avranno completato il giro turistico. Già 65 gli equipaggi iscritti, provenienti dalle province della Toscana, ma l'iscrizione è aperta fino alle 9,30 di domani mattina ed è facile prevedere un numero crescente.

Il programma prevede la punzonatura a colazione dalle 8,30 alle 9,30 presso il Ristorante Stefan di Porcari. Alle 9,45 sarà dato il via al giro turistico, quindi alle 13 il pranzo al ristorante da Sandra.. Una domenica di festa che proseguirà alle 16 con uno spettacolo indetto dalla Fanfara Provinciale dei Bersaglieri di Lucca. La quota d'iscrizione è di euro 30,comprensiva di prima colazione e pranzo.

Saranno consegnati diversi premi ed un ricordo a tutti i partecipanti. Una giornata di festa all'insegna della solidarietà da parte di cittadini, associazioni ed enti legate all'auto d'epoca,ma anche da parte di escursionisti ed amanti della Mediavalle della Garfagnana per condividerne il fascino e scoprire luoghi incantevoli alla guida dell'auto a lungo sognata.

Per le ultime iscrizioni ed informazioni sull'evento il numero di telefono è 338 4818336