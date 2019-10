Sport



Dopo una grande rimonta, Luna cede di misura al tie break al Saint Joseph 2 di Nantes

martedì, 29 ottobre 2019, 08:43

di Valter Nieri

Proseguono senza sosta gli impegni francesi per la globetrotter di Antraccoli Luna Carocci e con questi i suoi continui spostamenti. Dopo il volo da Cannes a Nantes,colmando una distanza di 1200 km, si è recata con la sua squadra alla stazione ferroviaria per raggiungere Quimper, l'antica città del Finistère nella Cornovaglia francese. Una città non tanto grande ma che ogni anno è una delle mete turistiche più apprezzate della regione e dove stasera all'Halle des Sports il libero lucchese sarà di nuovo sul parquet per giocarsi l'accesso ai quarti di finale della Coppa di Francia in una gara secca da dentro o fuori.



Per il Quimper la grande occasione, dopo la retrocessione dalla Ligue A della scorsa stagione, di tentare il colpaccio contro le campionesse di Francia dell'RC Cannes, sconfitte di misura al tie break sabato sera in un Saint Joseph stracolmo, con gli spettatori che hanno creato una atmosfera suggestiva e trascinante a favore delle atlete di casa. Nantes-Cannes, l'incontro che nella scorsa stagione fu determinante per il destino del 21° scudetto della Legende. Una rivincita spettacolare risolta per un pelo dalle padrone di casa al termine di un incontro interminabile. Dopo i primi due set vinti da Nantes, la rimonta di Carocci e compagne per il momentaneo 2-2. Al tie break le padrone di casa l'hanno spuntata prolungando il set corto fino al 18-16 finale.



"Abbiamo dimostrato di avere carattere - dice Luna - in un ambiente ostile per l'incessante incitamento dei tifosi di casa verso la loro squadra. Dopo aver approcciato male la partita ed esserci trovate sotto di due set, abbiamo fatto una rimonta pazzesca allungandola al tie brak, dove commettendo pochissime ingenuità abbiamo ceduto 18-16. Visto come si era messo l'incontro è stato però un punto guadagnato."



Come sta la tua squadra? "Siamo alla fine di un percorso lungo di preparazione ed il miglior Cannes si vedrà già dalle prossime partite. Stiamo trovando una condizione fisica accettabile, una nostra identità e fiducia in quello che facciamo e con essa anche il giusto equilibrio dopo aver cambiato molto rispetto alla stagione passata"



E per stasera? "Sarà un'altra battaglia - dice alla Gazzetta di Lucca - ma noi ci teniamo, come più volte abbiamo sottolineato, ad andare avanti in Coppa di Francia. Personalmente ci terrei moltissimo a poterla vincere completando la triplete, dopo scudetto e Supercoppa, anche se il cammino è ancora lungo ed in questi scontri diretti se sbagli una partita sei a casa".



Fischio di inizio alle ore 20. Sabato invece sarà di nuovo campionato con il Cannes che riceverà alle 19 al Palavittorie il Paris per la sesta giornata. Attualmente le uniche due squadre a punteggio pieno sono il Mulhouse ed il Beziers.



Foto di Jean Pierro Kieffer,Christian Besson e Michael Toffolo