Sport



E' ancora Luna piena al Palavittorie di Cannes

mercoledì, 2 ottobre 2019, 09:07

di Valter Nieri

E' ancora Luna Piena al Palavittorie di Cannes. La Carocci riesce ancora una volta ad infiammare gli spettatori combinando concretezza e spettacolarità, controllo e gestione dei palloni in difesa e in ricezione, sicurezza ed esperienza toccando aspetti motivazionali e relazionali di tutta la squadra.

E così l'RC Cannes di coach Marchesi si concede il bis aggiudicandosi, dopo lo scudetto, anche la Supercoppa di Francia infliggendo in gara unica un eloquente 3-1 al St Raphael (25-23; 22-25; 25-22; 25-17) al termine di un derby di Costa Azzurra vibrante ed emozionante.

Ancora un successo internazionale per la globetrotter che inorgoglisce tutto il movimento vollystico lucchese. Un successo che ha forti ripercussioni motivazionali per una atleta che riesce con grinta ed insistenza a superare gli ostacoli e le difficoltà ed ora che ha preso gusto con la vittoria finisce per non accontentarsi mai, inseguendo nuovi traguardi e nuove soddisfazioni.

La serie della lunga striscia di successi era iniziata per Luna nel 2015 con il River Volley di Piacenza quando si aggiudicò la Supercoppa Italiana. E' proseguita in Germania con la conquista di scudetto e Supercoppa tedesca con lo Schweriner ed in Francia vincendo lo scudetto transalpino nella scorsa stagione consolidato dalla Supercoppa di venerdi sera.

"Ci voleva questa vittoria - sottolinea il libero di Antraccoli - a conferma che lo scudetto ce lo siamo ampiamente meritato. Dedico questa Coppa al mio fidanzato Gerardo che, nonostante gli impegni di lavoro, è riuscito ad essere presente sugli spalti e quando lo vedo mi dà sicurezza".

Che partita è stata?

"E' stata una gara intensa contro un avversario di buon livello, che ha ceduto soltanto negli ultimi giochi del quarto set. Per noi una iniezione di fiducia in vista dell'inizio del campionato e della Champions League, che denota già una buona condizione fisica, forse inaspettata".

MVP è stata giudicata la trentunenne schiacciatrice ucraina Nadiia Kodola, al quarto anno nella città della Croisette anche se rientrante dopo che nella scorsa stagione militava nel CSM Bucarest, ex squadra di Luna dove giocò nel 2016-17. Alla buona prestazione della squadra, per il coach bolognese Riccardo Marchesi, un allenatore che rivolge molta importanza all'equilibrio,una buona indicazione anche da parte delle nuove arrivate.

"Sicuramente - risponde Luna - secondo me la sorpresa della partita è stata la schiacciatrice ventenne cubana Islen Castillo Vital, al suo primo anno fuori dal suo paese. E' stata chiamata nel terzo set a sostituire Ljiljana Rankovic, ancora alle prese con qualche problema alla caviglia infortunata negli scorsi play-off, dando un ottimo contributo alla nostra vittoria."

Venerdi inizia il campionato dove partite con i favori del pronostico,un peso che lo scorso anno non avevate. La preoccupa doversi riconfermare a questi livelli?

"Siamo consapevoli delle difficoltà che andremo ad incontrare. Il campionato si deciderà a maggio, quando dovremo concentrarci per le partite importanti. La forza di una squadra si riunisce al suo interno, affinché continuino a regnare l'armonia e lo spirito di squadra, le armi che ci fecero vincere lo scudetto nonostante aver concluso al secondo posto la regular season. Per me una grande soddisfazione aver contribuito a riportare lo scudetto a Cannes, quando mancava da quattro anni che sono tanti per la squadra più titolata di Francia con 21 titoli."

La Champions League, vinta due volte dal Racing Club de Cannes, manca invece dal 2003, ce lo fate un pensiero?

"Quello è un percorso ancora più difficile. Sono riuscita ad arrivare in Final Four con Villa Cortese sette anni fa. Sarebbe bellissimo potermi ripetere con questa squadra, ma le italiane e turche hanno un potenziale maggiore."

Venerdi intanto l'esordio in Ligue A al Palavittorie contro il Venelles. Fischio di inizio alle ore 20 di una nuova stagione all'estero per una Globetrotter che ha preso sempre di più il gusto della vittoria.

VENERDI SERA AMICHEVOLE DI LUSSO AL PALAPIAGGIA DI CAPANNORI FRA BIONATURA E CASTELFRANCO

La nuova Bionatura Nottolini si mostra ai propri tifosi venerdi sera alle 21 affrontando in amichevole il Castelfranco. Un derby molto sentito dalle due società che militano in B1 che si contenderanno in campionato la leadership in Toscana. Nello scorso campionato a Capannori si impose la squadra pisana anche se al termine del torneo fu la squadra di Becheroni a piazzarsi meglio con il sesto posto finale. Per i tifosi l'occasione di vedere all'opera anche le nuove arrivate Lara Salvestrini e Margherita Giani.