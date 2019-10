Sport



E' festa grande al Palapiaggia per una Bionatura da favola

domenica, 20 ottobre 2019, 18:59

di Valter Nieri

Una Bionatura da favola, alla presenza dello sponsor Pietro Riccomini, tramortisce di nuovo L'Elettromeccanica Angelini Cesena con un risultato di 3-0 assai largo ed ineccepibile anche nei parziali: 25-17; 25-15; 25-18.

Una vera bestia nera per la squadra emiliana dopo che già nell'ultima giornata del campionato scorso le lucchesi le impedirono di festeggiare l'ingresso nei play-off. Di fronte ad una tribuna gremita come nelle grandi occasioni, con spettatori alla ricerca anche di un posto in piedi, le bianconere hanno disputato una bella prova corale, briosa, sfrontata e spumeggiante contro un avversario che nutre speranze play-off e che però ha un tabù chiamato Palapiaggia di Capannori.

Roni e compagne hanno mostrato consapevolezza nei propri mezzi, sia sotto il profilo motorio, sia sotto quello emozionale, frutto di una volontà di apprendimento negli allenamenti ed instaurando nel tempo un clima socio-relazionale con l'Alex Ferguson bianconero Sandro Becheroni, un tecnico che le studia, le corregge e fa tirare fuori il meglio da ogni singola.

Eloquente il commento di Margherita Giani appena calcato il parquet del Palapiaggia: "Voglio crescere in questa società ed apprendere il più possibile da un grande coach come Becheroni". Anno dopo anno, perché a Capannori si cambia pochissimo, più che la bravura delle singole ad emergere, la sensazione è sempre stata che è lo spirito di squadra la vera chiave del successo.

Come è ormai consuetudine da parte del coach anche ieri sera il roster di partenza è stato quello che ha chiuso la partita. Nemmeno un cambio, poniamo la domanda al coach prevedendo già la risposta: "Non ce n'era bisogno. Sono soddisfatto di come le ragazze hanno affrontato il difficile impegno contro una delle favorite del campionato, sbagliando poco per non dire niente".

Questa la formazione schierata e mai cambiata nei tre set: Lara Salvestrini e capitan Beatrice Roni di banda; in regia una strepitosa Francesca Bresciani con opposta la top score Sofia Renieri.Centrali le solite due: Erika Mutti e Arianna Magnelli, al dispetto dell'età che avanza brava e puntuale a muro anche in questa circostanza.

Libero, l'inossidabile e richiestissima sul mercato ma blindata a Capannori Ilaria Battellino. Ancora alle prese con i postumi dell'infortunio che sembra smaltito Chiara Puccini è stata precauzionalmente tenuta a riposo e quando sarà disponibile potrà tornare a contendersi il posto con Lara Salvestrini, due bande forti e grintose, ma nella concorrenza ne guadagna sicuramente la squadra.

Tenuta in panchina la nuova arrivata, la centrale Margherita Giani. Su di lei si esprime il coach: "Margherita è una ragazza molto giovane con delle buone qualità. Avrà spazio anche lei sia di integrarsi nel nostro gioco, sia di giocare, perché il campionato è lungo e si può incorrere nel logorio fisico e mentale di alcune mie giocatrici ed ecco che le alternative diventeranno fondamentali.

In cosa identifica la qualità delle sue ragazze?

"Sono tutte brave ed attente negli allenamenti - risponde Becheroni - e per questo devo ringraziare tutto lo staff come i tecnici Lupetti e Fiori, ma anche il preparatore atletico Samuele Fiori che sta facendo un ottimo lavoro."

Dove può arrivare?

"Speriamo di disputare un buon campionato e pur essendo consapevoli dei nostri limiti, cerchiamo sempre di vincere contro chiunque. Questa vittoria però non ci deve far montare la testa. Per continuare a vincere dobbiamo essere sempre determinati e poi il valore degli avversari lo sapremo dopo le prime cinque-sei giornate. Soltanto allora si possono intravedere le forze del campionato".

La società sta crescendo anche nelle strutture.

"Il nostro presidente Paolo Gradi sta facendo un ottimo lavoro, ma anche gli altri componenti, dal D.S.al Team Manager,ognuno svolge il suo ruolo molto bene senza intralciare il lavoro degli altri."

Assai amareggiato Andrea Simoncelli coach della squadra emiliana che dispone di questo organico. Alzatrici:Mazzotti e Colombo. Centrali: Gardini, Furio e Gugnali. Bande: Roani, Frangipane e Giulianelli. Opposto: Vujevic e Casprini. Liberi: Fabbri e Marchi.

Ben sei le nuove arrivate per rinforzare la squadra che è comunque di tutto rispetto. Dopo questa batosta, ma a Capannori poche squadre quest'anno riusciranno a vincere, si rimetterà sicuramente in carreggiata dimostrando tutto il suo valore.

STREPITOSO ESORDIO ANCHE DELLA TOSCANAGARDEN NOTTOLINI: 3-0 AL DONORATICO

La Toscanagarden replica con lo stesso risultato alla Bionatura, infliggendo un secco 3-0 all'Ecoresort Paradù Donoratico nel girone A di serie D. I parziali: 25-17;25-15;25.

Una partenza così lanciata e promettente di entrambe le squadre riempie di gioia, oltre le aspettative, la società Nottolini, inorgoglita dal suo parco atlete con premesse positive in B1 ma anche in D le giovanissime non scherzano. Sono loro a dare garanzie per il futuro, alcune cresciute in casa, altre acquistate nell'intero pacchetto dal Monsummano.

Meglio far crescere i cambi generazionali in casa che puntare a rinforzi sempre più difficili ed a volte proibitivi. La squadra di Capponi si è fatta trovare pronta convincendo con il proprio gioco i tifosi. Quello che meraviglia lo ha fatto con giovanissime che hanno sedici-diciassette anni, nemmeno una maggiorenne in squadra. Ragazze di talento che hanno avuto la meglio su una squadra di esperienza con giocatrici che provengono da categorie maggiori.

Questo il lungo organico che garantisce il futuro bianconero. Centrali: Margherita Bini, Benedetta Catani e Alice Castiglioni, tutte di 17 anni. Palleggiatrici:Elisa Romani e Elisa Biagioni di 17 anni entrambe. Bande: Martina Nuti di 15 anni, Edyes Pitrolo, Giulia Bertagni e Matilde Staccioli di 17 anni. Opposto: Giulia Lunardi, già nel roster della prima squadra lo scorso anno, di 16 anni. Liberi:Diletta Mazzoni e Matilde Ter Braake(17).

Foto Francioni