Sport



Esordio della Kriva Pantera Lucchese, il ds Arfavelli: "Rincorriamo il nostro passato"

sabato, 19 ottobre 2019, 15:16

di Valter Nieri

Alle 18 fari puntati sul Pala GDS di Cascina per l'esordio tanto atteso della Kriva Pantera Lucchese,la squadra che ha grandi aspettative di alta classifica.



Il D.S.Roberto Arfavelli non nasconde le velleità: "Da quando sono entrato in questa società stiamo salendo un gradino alla volta, con occhio incline al nostro passato, perchè questa è una società di grandi tradizioni e vogliamo cercare di riportarla agli splendori del passato". In effetti, dopo appena una stagione trascorsa in serie C, quest'anno Livia Bartoli e le sue compagne puntano a salire di nuovo di categoria.



Ma quali sono le squadre che possono contrastarla? "Innanzitutto Ambra Cavallini Pontedera, MTK Grosseto, Buggiano e Cascina-risponde coach Bigicchi-ma attenzione anche alla partita di oggi (alle 18 ndr) perchè Casciavola ha un attacco molto forte e giocatrici che hanno militato in B2. Fra le nuove Elisa Bardi e Marta Gnesi hanno aumentato il tasso tecnico della squadra ed oggi sarà un esordio molto difficile per noi".



Quello che preoccupa Bigicchi è l'indisponibilità di Arianna De Cicco,ferma per distorsione alla caviglia con interessamento ai legamenti. "Arianna-risponde il tecnico conosceva alla perfezione i nostri meccanismi di gioco. Purtroppo fino a dicembre non sarà a nostra disposizione. Stasera al centro inizialmente partiamo con le centrali Alessia Bramante e Federica Piegaia, ma nel corso della partita ci sarà spazio anche per Martina Frulletti,uno dei rinforzi dell'estate". Il resto del roster prevede la diagonale Bartoli- Barberini. In attacco sono pronte a scendere sul parquet la super Cristina Dovichi (MVP nei due tornei vinti dalle azzurre nel Memorial Tognocchi e nel Città di Grosseto) e Dania Torriani che probabilmente si alternerà con Teresa Farsetti come spesso in pre-campionato. Due i liberi impiegati a fasi alterne: Davini e Bini. Questo girone B di serie C è di ottimo livello ma anche equilibrato. Non si deve pensare soltanto alle squadre più blasonate perchè le difficoltà le possono creare tutte le concorrenti.



IN LIGUE A LUNA CAROCCI ATTESA AL RISCATTO CON IL SUO CANNES



In un RC Cannes ancora in rodaggio ed ancora rimaneggiato per il protrarsi dell'indisponibilità di Castillo Vital(problemi con il visto)e di Amanda Coneo,stasera alle 19 l'opportunità di riscattarsi al Palavittorie della pesante sconfitta registrata nella terza giornata in Provenza contro il Mulhouse. Luna Carocci sprona le sue compagne a tirare fuori gli artigli ed a reagire immediatamente. La squadra di coach Riccardo Marchesi concede fiducia in attacco alla coppia Tokorova-Kodola e su una Rankovic che sembra tornata ai suoi livelli standard.Speriamo non debba rimpiangere le partenze di Christina Bauer a Cazaute,passata proprio alla diretta concorrente del Mulhouse. Alle 19 dovrà affrontare il Vandoeuvre. In casa l'RC Cannes ha vinto le ultime partite disputate ed il caloroso pubblico le dà una carica particolare per scuotersi e rimettersi subito in carreggiata.



IN SERIE A 1 MAILA VENTURI ATTESA AD UNA RICONFERMA



Dopo lo splendido successo al Nelson Mandela Forum di Firenze contro Unet E.Work Busto Arsizio e la sua prima da titolare la lucchese Maila Venturi cerca di ripetersi in trasferta a Caserta contro il Golden Tulip Volalto. Domani al Palavignola fischio di inzio alle ore 17.



B1-ESORDIO DELLA BIONATURA STASERA ALLE 21 CONTRO ANGELINI CESENA



Finita l'attesa. E' il momento di confermare quanto di buono ha fatto intravedere nel pre-campionato.La squadra di Becheroni riparte per una nuona stagione al Palapiaggia contro Angelini Cesena, là dove terminò la stagione passata infliggendo alle emiliane uno sconfitta decisiva per le sue ambizioni play off.Fischio di inizio stasera alle ore 21. Altri incontri interessanti di giornata quelli dei talenti Under 18 di Volleyro cdpazzi Roma, impegnate alle 21 al Palabertolazzi di Montale contro Blu Volley ed il big macht di alta classifica nel derby marchigiano al Paladionisi di Vallefoglia fraMegabox Battistelli Pesaro e Urbino e Termoforgia Cbellino Ancona.



AL VIA ANCHE DEBORA VANUZZO RICONFERMATA IN SERIE C CON IL MONTEBIANCO



Debora Vanuzzo, il più forte opposto dello scorso anno in serie D, parte domani sera per una nuova stagione in C girone A. Alle 18 torna sul parquet del Pala San Paolo di Prato contro l'Ariete Project. Il forte opposto camiglianese vuole iniziare bene la stagione con Montebianco di Pieve a Nievole anche se la sua squadra è rimaneggiata per le numerose assenze dovute alla prima influenza di stagione.



UN TRIO LUCCHESE PER L'AMBRA CAVALLINI



Nel girone della Kriva Pantera Lucchese c'è anche l'Ambra Cavallini di Pontedera,un'altra squadra attrezzata per fare il salto di categoria. Ben tre le lucchesi che indossano questi colori:le riconfermate Alice Coselli (banda) e Fabiana Chericoni (centrale), raggiunte quest'anno anche dall'ex libero della Bionatura Nottolini Ilaria Miccoli, il rullo compressore della difesa bianconera vincitrice due anni fa del campionato di B2. Ilaria ha preferito proseguire la sua carriera ripartendo dalla C, dove sicuramente può fare la differenza, ritrovando le sue amiche del cuore. Il via alla loro stagione stasera alle 21 al Pala Zoli contro Errepi Elab.dati Grosseto per il big macht della prima giornata del girone B di serie C.



IN SERIE D ALLE 17,30 APPUNTAMENTO AL PALAPIAGGIA PER LA TOSCANAGARDEN



Alle 17,30 di oggi parte anche la stagione per le Under 18 della Toscanagarden Nottolini.Al Palapiaggia affronta Ecoresort Paradù di Donoratico. Sono diverse le giovani interessanti da seguire in questa partita come in tutta la stagione in ottica futura. La Toscanagarden è il serbatoio della Bionatura Nottolini e la società bianconera vuole consolidare il suo progetto costruendo in casa il suo futuro.