Sport



Finale Suzuki Cup 2019: podio sfiorato e buona prova per Stefano Martinelli

lunedì, 28 ottobre 2019, 12:23

Il fine settimana appena trascorso e le meravigliose curve del Rally di Como hanno ospitato la finalissima del Suzuki Cup 2019.

L’accesso conquistato da Stefano Martinelli rappresentava già un ottimo traguardo per una stagione complicata e piena di novità sotto tutti i punti di vista, e il quarto posto finale conferma quanto di buono fatto nel corso dell’anno, ma evidenzia anche tutte le difficoltà affrontate:

“Sono contento per come è andata la gara, purtroppo ho pagato un po’ il lungo periodo di stop visto. Era da maggio che non salivo sulla Suzuki Swift R1 1.6 e non utilizzavo il cambio sequenziale, venivo dalla Racing Start che è molto differente ed ero leggermente arrugginito alla guida. Il rally di Como è molto bello e lo conosco bene, ma non abbiamo avuto abbastanza tempo per regolare il set-up e adattarlo a questa gara, siamo stati obbligati a sistemare le cose di tappa in tappa e questo non ci ha permesso di fare meglio”.

Le complicazioni erano in preventivo, la preparazione del pilota di Barga e di tutto il team è stata breve ma accurata, e nella consapevolezza dei propri mezzi il quarto posto, ottenuto dopo la squalifica del vincitore Rivia, emerge come un buon risultato. Stefano Martinelli:

“A mente fredda posso dire che è stata una gara positiva, sia per il lavoro che abbiamo svolto in tempo reale durante tutta la gara sia per come la confidenza tra me e la macchina sia cresciuta costantemente. Anche guardando la classifica c’è solo da esser contenti se pensiamo al livello degli avversari: quinti in tutta Italia credo sia proprio una bella soddisfazione, e ancora meglio sarebbe il quarto piazzamento”.

Il risultato è arrivato proprio nelle ultime battute, con una grande prova finale che corona le fatiche di Stefano Martinelli e da chi insieme a lui ha sofferto e gioito:

“Sapevamo tutti che non sarebbe stato facile, fino all’ultima prova abbiamo dato il massimo ed è proprio lì che ci siamo meritati il quinto posto. Non credevamo di essere così competitivi e il risultato è andato anche oltre alle nostre aspettative, merito di tutti i ragazzi del team Gliese e del mio navigatore Emanuele Dinelli che è stato veramente bravissimo. Il grazie più grande va però alla mia compagna e manager Valentina che rally dopo rally mi ha seguito e sostenuto”.