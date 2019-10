Fino a domani, a San Vito, c'è lo street basket

Altri articoli in Sport

venerdì, 11 ottobre 2019, 16:21

Seconda trasferta per i ragazzi della Geonova e se la partita con i siciliani di Capo D'Orlando presenta diverse incognite e non poche difficoltà, anche la stessa trasferta nella terra della Trinacria non è da meno

venerdì, 11 ottobre 2019, 08:57

All’esordio casalingo di sabato 5 ottobre scorso, presso la scuola media di Vittoria Apuana, la squadra lucchese del Forte dei Marmi ha perso la gara per un soffio contro la compagine di Cascina molto agguerrita

giovedì, 10 ottobre 2019, 19:37

Una nuova coraggiosa e stimolante sfida per Riccardo Bergamini che domani partirà per il Nepal inoltrandosi in una nuova avventura in alta quota sulla catena montuosa dell'Himalaya, alle pendici dell'Everest, cercando di portare un po' di solidarietà ai bambini lucchesi più bisognosi di aiuto

giovedì, 10 ottobre 2019, 11:01

Domenica 6 ottobre presso il circolo Arena Astra a Livorno davanti ai cantieri Orlando si è disputato il 7° criterium regionale giovanile della Toscana, vi hanno preso parte sei società di pugilato: Spes Fortitude Livorno che ne ha curato l’ottima organizzazione, Mugello Boxing Team Livorno, Mugello Boxe, Pugilistica Massese, Kta...

giovedì, 10 ottobre 2019, 09:26

Lo Stadio Giannattasio di Ostia è stato teatro della proclamazione del club campione d'Italia 2019 di atletica leggera paralimpica. Alla fase finale dei Campionati Italiani di Società, sabato 5 e domenica 6 ottobre erano presenti centinaia di atleti in rappresentanza di 19 squadre

giovedì, 10 ottobre 2019, 09:00

Una grande prestazione corale, sono state ben sei le cestiste in maglia biancorossa ad aver raggiunto la doppia cifra, consente alla Basket Le Mura di passare per 74-82 sul parquet del PalaBrera di Broni