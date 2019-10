Sport



Fiorelli un missile sul lungomare di Rapallo

lunedì, 7 ottobre 2019, 21:29

di Valter Nieri

Per il Gragnano del presidente Palandri la miglior stagione degli ultimi dieci anni. A marcarla una squadra che corre con temperamento, aggressività e sempre nel vivo delle fasi cruciali, ma, soprattutto, il suo capitano, la Freccia di Ficarazzi, che ha imboccato il viale a mare di Rapallo come un missile aggiudicandosi una classica di grande storia come la Milano Rapallo riproposta dagli organizzatori della Ciclistica Rapallese in collaborazione con il Team Cinelli di Abbiategrasso e V.S. Robecco sul Naviglio dopo un intervallo di quattro anni.

Fiorelli, in questa 58.a edizione, ha battuto in volata i due compagni di fuga, rispettivamente Marco Murgano del Team Casillo Maserati ed il colombiano Sanchez Santiago Bustrago del Team Cinelli, alzando le braccia in segno di vittoria per la settima volta in stagione. Non vinceva dal 1.o settembre quando si impose a Montecosaro in provincia di Macerata ma la Milano-Rapallo gli ha dato una maggiore soddisfazione per essere rimasto brillante dopo una distanza di 207 Km. rispetto ai 115 della gara marchigiana ed aver segnato il proprio nome su una classica importante che in passato hanno vinto anche Francesco Moser nel 72, Pietro Algeri nel 73, Giorgio Furlan nell'88 e Riccardo Riccò nel 2004.

Per i gialloneri, che si confermano in stagione una delle squadre più forti a livello nazionale, è il terzo successo sul viale a mare della città ligure che segue a quelli ottenuti da Luigi Miletta nel 2011 e dal siciliano Carmelo Consolato Pantò nel 2012.

Una classica che nel finale si è inerpicata su 3 GPM: Scoffera, Bocco di Leivi e salita delle Grazie, rendendola ancor più dura e adatta a corridori completi. Fiorelli,come più volte sottolineato, ha raggiunto il pieno della maturazione nel biennio capannorese grazie al D.S.Marcello Massini che lo ha fatto crescere anche sotto l'aspetto psicologico.

Ha scoperto tardi di amare la bici, ma questo è stato per lui un vantaggio. A volte iniziare a correre da ragazzi se non addirittura da bambini si possono subire torti dai D.S., perdendo la lucidità necessaria per pedalare. Il Gragnano si gode questa splendida stagione e a Rapallo, a completamento del trionfo e del grande lavoro di squadra, ha piazzato Lorenzo Friscia all'ottavo posto, giungendo nel gruppo, dopo 8 secondi dai tre fuggitivi, regolato in volata da Davide Casarotto della General Store.

Dopo 7 vittorie stagionali, ma anche 6 secondi posti e 3 terzi, che stanno a testimoniare la continuità di rendimento nelle prime posizioni che ha consentito alla Freccia di Ficarazzi di guidare con un margine insormontabile la classifica a punti della Toscana, ed occupare il terzo posto nazionale, preceduto dal leader Giovanni Aleotti ma a pochissimi punti di distanza da Francesco Di Felice, il sogno si avvera.

Fiorelli sta per passare professionista alla Bardiani CSF, sulla soglia dei 25 anni che compirà il 19 novembre. Porte splancate per provare ad emergere anche nella principale categoria con la legittima soddisfazione del suo presidente Carlo Palandri che più di ogni altro ha creduto in lui, però anche un grattacapo nel trovare un suo degno sostituto.

Ma a Gragnano niente è scontato quando si parla di ciclismo Elite Under 23,così come lo sviluppo e l'evolversi di giovani pronti a difendere degnamente questi colori.