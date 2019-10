Sport



Fiorentina cala il tris, Udinese battuta per uno a zero

domenica, 6 ottobre 2019, 18:30

di marco materassi

1 - 0



Fiorentina: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Cáceres, Lirola, Pulgar, Badelj (Benassi), Castrovilli (Zurkowski), Dalbert, Chiesa, Ribery. All. Montella



Udinese: Musso, Opuku, Troost Ekong, Samir, Stryger Larsen (Ter Avest), Mandragora (Barak), Jajalo, De Paul,. Sema, Nesterovski (Lasagna), Okaka. All. Tudor



Arbitro: sig. Prontera di Bologna



Reti: 72' st. Milenkovic



In una splendida giornata di sole, in un orario che spinge più ad una gita al mare o ad aspettare un bel piatto di pasta al ragù, comodamente seduti a tavola, la Fiorentina, in un Franchi gremito e ribollente di tifo, cala il tris e batte un Udinese, che si è rivelato avversario ostico come da pronostico.



Per tutta la settimana Montella aveva messo in guardia i suoi sulle difficoltà che la squadra di Tudor poteva creare alla Viola. Una squadra fisica, che concede poco e che grazie alla fisicità dei propri giocatori può essere letale in contropiede.



E così si è puntualmente avverato: la Fiorentina, senza gli spazi per poter manovrare con il suo duo d'attacco leggero Chiesa e Ribery, stentava a creare gioco e a creare occasioni. L'Udinese, con i suoi centrocampisti sempre a protezione di una difesa che a volte schierava ben cinque elementi, non concedeva ne metri ne campo. Ne veniva fuori una partita di quelle maschie, non bella ma intensa sotto l'aspetto fisico e agonistico. Il primo tempo scorreva così con la Fiorentina che aveva qualche buona occasione, ma che finiva inevitabilmente invischiata nelle maglie dell'attenta difesa friulana. I tiri in porta erano veramente merce rara e i due portieri spettatori non paganti.



Ci sarebbe voluto il Ribery di San Siro, ma anche se dai suoi piedi partivano sempre palloni invitanti, la stretta marcatura a cui era sottoposto il francese rendeva difficile il giro palla degli avanti viola. Lo stesso Chiesa pur sempre volenteroso e fisicamente devastante non trovava lo spunto decisivo, e quando lo trovava grazie ad un errore della difesa bianconera, presentandosi solo davanti a Musso, si faceva deviare il tiro in angolo.



Ci voleva un episodio magari sfruttando un calcio fermo e difatti intorno alla mezz'ora sull'ennesimo corner calciato come sempre bene dallo specialista Pulgar, Milenkovic staccava imperiosamente e batteva di testa l'incolpevole Musso.



Fiorentina in vantaggio, vantaggio che poteva subito essere annullato dall'Udinese che sul pallone battuto al centro, complice anche una certa leggerezza della difesa viola, si presentava con Lasagna davanti a Dragowski, bravo a deviare il tiro a colpo sicuro in angolo, meritandosi con quel solo intervento un bel sette in pagella.



Di lì alla fine solo la solita girandola di sostituzioni, l'espulsione di Tudor per proteste, ma per il resto non accadeva più nulla. La difesa viola con un Cáceres autentico gladiatore teneva fino alla fine portando in porto una vittoria sofferta, ma preziosa.



Una vittoria, la terza consecutiva, di quelle da grandi squadre, ottenuta anche quando il gioco non è brillante e per questo ancora più importante. Una vittoria che adesso alla viglia della sosta colloca la Fiorentina in una posizione di classifica sicuramente più tranquilla, una posizione dove aprendo la finestra si vede l' Europa.