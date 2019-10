Forte DLF Lucca Vittoria fuori casa contro il Bernini Livorno

Altri articoli in Sport

martedì, 15 ottobre 2019, 18:12

Domenica 27 ottobre si ripropone la Melemarciando, giunta alla quarta edizione, la marcia podistica non competitiva del Trofeo Podistico Lucchese. Singoli podisti e famiglie intere si inoltrano in un'avventura su sentieri interattivi da brivido per un evento unico nel suo genere in Lucchesia

martedì, 15 ottobre 2019, 11:57

Gara gold di altissimo livello tecnico quella della scorsa domenica, magistrale anche nell’organizzazione, riservata alle categorie junior e senior che hanno senza dubbio dato vita a uno spettacolo meraviglioso ricco di colpi di scena con i piccoli attrezzi

martedì, 15 ottobre 2019, 11:26

Il G.R. Toscana Outdoor guide ambientali: trekking, nordic walking, mountain bike, team building, supporto tecnico per outdoor training, sentieristica, formazione, questa settimana propone, per le Escursioni del Sabato, un'uscita nei boschi del Compitese, un'escursione appenninica per domenica ed un'avventura infrasettimanale

martedì, 15 ottobre 2019, 10:39

Giuliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico) ottiene il primo posto nella categoria veterani uomini, percorrendo la distanza della gara in 53’43’’, al posto d’onore Nicola Vivarelli (Silvano Fedi Pistoia, terzo Massimo Tocchini (Atletica Porcari)

martedì, 15 ottobre 2019, 09:06

Il pilota lucchese torna in gara due settimane dopo il trionfo di Pistoia, di nuovo con la vettura tedesca, andando alla ricerca del poker di successi

lunedì, 14 ottobre 2019, 15:59

Lo sport usato come potente mezzo di integrazione e per fornire delle risposte alla marginalità sociale: con queste nobili finalità è andato in scena, nel week-end appena trascorso, un torneo di street basket presso il campo della scuola elementari “Donatelli” di San Vito