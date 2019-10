Sport



Geonova, presentata la campagna abbonamenti

sabato, 5 ottobre 2019, 08:28

Alla vigilia della prima partita casalinga della Geonova, viene presentata la campagna abbonamenti valida per tutta la regular season della serie B, l' hastag scelto per il lancio della campagna è #uniscitianoi

Il Basketball Club Lucca ha voluto dare un segno importante a tutti i tifosi e gli appassionati del basket, offrendo un abbonamento che prevede un costo a partita di poco superiore ai 7 euro per gli adulti, contro l'acquisto del singolo biglietto al costo di 10 euro, questo unito ad alcune agevolazioni e riduzioni vuole essere di incentivo a far tornare le famiglie sugli spalti del palasport per trascorre due ore di sano e puro divertimento gustandosi le "giocate" degli atleti sul parquet

Come dicevamo un ulteriore riduzione è prevista per tutti ragazzi compresi tra gli 16 e i 25 anni e per i genitori di tutti i ragazzi tesserati con il Bc Lucca.

L'ingresso sarà completamente gratuito invece per gli Under 16 e per tutti gli atleti e tesserati del Basketball Club Lucca

Si potranno acquistare allo Zebar, in Via delle Tagliate 120, da Chronò di Paladino in centro storico in corso Garibaldi 93, alla Ego Wellness Resort a Sant'Alessio e fino al 31 Ottobre sarà possibile acquistare gli abbonamenti anche prima delle partite casalinghe direttamente al Palasport.

Per i genitori dei ragazzi tesserati è possibile acquistarli direttamente alla Palestra di San Concordio o al Palasport.

Questi i costi

€ 100,00 abbonamento intero per n° 14 partite

€ 50,00 abbonamento ridotto per n° 14 partite

€ 10,00 costo del biglietto per il singolo evento