Sport



Il 27 ottobre a Nozzano Castello torna la Melemarciando, la marcia podistica della paura

martedì, 15 ottobre 2019, 18:12

di Valter Nieri

Domenica 27 ottobre si ripropone la Melemarciando, giunta alla quarta edizione, la marcia podistica non competitiva del Trofeo Podistico Lucchese. Singoli podisti e famiglie intere si inoltrano in un'avventura su sentieri interattivi da brivido per un evento unico nel suo genere in Lucchesia.

A fare da protagonisti i paesaggi incantevoli dell'Oltreserchio nella zona di Nozzano, ma, soprattutto la marcia si caratterizza per l'atmosfera suggestiva delle maschere in tema di Halloween, una festa in guerra con il carnevale fra maschere e generazioni a confronto.

Due feste goliardiche simili, ma diverse nel modo di festeggiarle. Ad organizzare questa marcia podistica il Gruppo Mele Marce di Nozzano presieduto dal suo ideatore e presidente Paolo Frizza, con i suoi tesserati che si calano nei panni del personaggio, una figura simbolica che per qualche motivo sentiamo vicino,capace di rappresentare anche un pezzo della nostra personalità.

Accanto a personaggi buoni compaiono alcuni meno accoglienti, creando un'atmosfera suggestiva, allietata da manifestazioni itineranti lungo il tracciato che si snoda su quattro percorsi facoltativi di 3,6,12 o 18 chilometri.

Vi sono dislocati diversi ristori allestiti in vari punti con addetti relatori travestiti da maghi e stregoni allietati da vari corpi musicali fra cui i Caobao della Versilia e la famosa banda Bassotti del corpo musicale Giacomo Puccini di Nozzano. Per ultimo pacco premio a tutti i partecipanti ed un premio speciale per la maschera più attraente.

IL PERCORSO

Il clima sempre mite di questi giorni è invitante ad alzarsi ancora presto ed essere alla partenza dal campo sportivo di Nozzano dalle 8 alle 9.I percorsi dei 3 e 6 chilometri sono pianeggianti e costeggiano la ferrovia nella parte iniziale.

Nei percorsi più lunghi si sale verso il Monte di Balbano per poi deviare verso la Cima di Aquilata. E' prevista anche una alternativa per gli amanti del trail con gruppi di amici che preferiscono paesaggi boschivi e più impegnativi.

I due tratti si ricongiungono poi in prossimità del Ristoro delle Streghe (Aquilata) accolti da figure travestite da streghe e stregoni pronti ad offrire the, dolcetti e frutta per rifocillare e far riprendere le forze ai partecipanti.

La marcia prosegue nei sentieri boschivi con veduta impareggiabile del Lago di Massaciuccoli, per poi puntare verso il Borgo di Compignano, dove nella Villa Paolina Bonaparte la Band Caobana mostrerà tutta la sua energia.

Altra sosta con il ristoro allestito dagli Scarpinatori di Viareggio. Quindi si procede in discesa fino al Ristoro della casa dell'orrore con fanciulle che avranno parole di conforto per i podisti che sempre più stremati dalla fatica proseguiranno verso la chiusura del circuito dei 12 chilometri al campo sportivo di Nozzano.

La distanza dei 18 chilometri invece continua fino al vecchio Sanatorio di Arliano per poi scendere verso Nozzano S. Pietro e nelle redole attraversando Corte Pardi, la "Corte della Paura" sede dell'ultimo ristoro, nei pressi del maestoso Castello di Nozzano.

Quindi attraverso il Parco Fluviale si arriva al Castello di Nozzano accolti da altri personaggi che rappresentano maghi e vampiri di ogni genere pronti ad offrire la sangria "della strega".

L'arrivo è dietro l'angolo con il ristoparty finale a base di dolci e pasta party con gli organizzatori di Mele Marce che ringrazieranno tutti i partecipanti ad una manifestazione laboriosa e curata sotto tutti i particolari con grande impegno e passione,per una domenica mattina all'insegna del divertimento e della salute, componenti che da sempre caratterizzano il Trofeo Podistico Lucchese.