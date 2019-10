Sport



Il Ct Lucca supera Beinasco e sale in testa al gruppo 2

domenica, 27 ottobre 2019, 19:59

di michele masotti

Il Ct Lucca vince in rimonta contro le campionesse d’Italia del Tennis Beinasco compiendo un passo decisivo verso la semifinale scudetto. Il circolo del presidente Donald Morrison guida il girone 2 con sette punti, quattro in più delle piemontesi e del Tc Parioli, corsaro in casa del fanalino di coda Siena.

Il primo singolare della sfida più attesa di tutta la terza giornata della Serie A1 metteva di fronte Jessica Pieri ad Anastasia Grymalska. Sarà proprio la portacolori del circolo piemontese ad avere la meglio per 6-3 6-4, con il punteggio che parla di una differenza fatta da un break per parziale.

Bella la vittoria di Valentina Ivakhenko al termine di una dura lotta contro la slovacca Rebecca Sramkova numero 170 dell’ultimo ranking WTA. La giocatrice ha sostituito egregiamente Irina Maria Bara che, nei programmi della vigilia, avrebbe dovuto occupare lo slot dell’atleta straniera nelle prossime tre partite. Quest’oggi la tennista rumena è stata costretta al forfait per un problema fisico. Dopo un primo set senza storia, terminato 6-1 per Sramkova, Ivkhenko ha restituito il favore alla rivale odierna con un 6-1 a suo favore. Equilibrato il terzo set che ha visto prevalere la giocatrice del Ct Lucca Vicopelago 7-5.

Sempre in tre set si è risolto il confronto tra le giovani del vivaio che vedeva Tatiana Pieri contrapposta a Federica Rossi. La più piccola delle sorelle Pieri si è imposta con il punteggio di 6-4 0-6 6-4. Una grande battaglia ha contraddistinto il doppio che ha regalato il punto del definitivo 3-1 alle biancorosse e il primato in classifica. Ivankhenko e Jessica Pieri hanno ottenuto la vittoria per effetto del 3-6 6-4 10-8 finale