Il Rugby Lucca vince a Pisa

mercoledì, 2 ottobre 2019, 11:11

Nella seconda uscita stagionale, il Rugby Lucca si impone in trasferta sul difficile campo del Cus Pisa per 12-10. Un successo importante per gli uomini di mister Matteo Giovannico considerando che si tratta pur sempre di un derby e che la formazione gialloblu milita nella categoria superiore.

Nei primi minuti di gioco, Lucca subisce la maggiore fisicità dei padroni di casa che passano in vantaggio dopo una lunga pressione. Sotto per 5-0, i rossoneri non si scompongono ed iniziano ad imporre il proprio gioco ribaltando il risultato grazie alle marcature di Cartanese prima e Gonella poi. I padroni di casa non ci stanno a perdere tra le mura amiche e si riversano in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio. Ad una manciata di minuti dalla fine arriva la seconda meta dei padroni di casa che vale il 10-12. Visto l’equilibrio per quanto riguarda le mete segnate (2 per parte), decisiva ai fini del risultato finale è stata la trasformazione della marcatura di Gonella da parte del mediano di apertura lucchese Carignani che grazie al suo calcio regala la vittoria ai suoi. Un successo importante, anche se si tratta solo di un amichevole, proprio perché arriva contro una squadra molto preparata sia dal punto di vista tattico che fisico. Un’importante iniezione di fiducia in vista dell’inizio del campionato.

“È stato un ottimo banco di prova – commenta mister Giovannico - dove abbiamo avuto la possibilità di misurarci con una squadra che è abituata a giocare ad un ritmo un po’ più alto del nostro campionato. I ragazzi sono stati all’altezza ed hanno saputo anche imporre il loro gioco a tratti. Da rivedere un po’ le fasi statiche e qualche meccanismo di squadra ma prestazione decisamente positiva”.

Il prossimo appuntamento per i rossoneri è in programma domenica prossima (6 ottobre) alle 16 al Romei contro lo Spezia Rugby.