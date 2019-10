Sport



Il Rugby Lucca vince anche contro lo Spezia Rugby

martedì, 8 ottobre 2019, 17:11

Si conclude con un en plein di vittorie il cammino di preparazione al campionato del Rugby Lucca. Dopo i successi contro Unione Rugby Montelupo Empoli e Cus Pisa, la formazione di mister Matteo Giovannico ha infatti battuto tra le mura amiche anche lo Spezia Rugby per 43-5. Un'importante iniezione di fiducia in vista dell'inizio del campionato.

Lucca ha dimostrato una buona forma fisica ed una altrettanto brillante organizzazione tattica. La squadra infatti, nonostante i molti giocatori lasciati precauzionalmente a riposo per qualche piccolo acciacco, ha saputo imporre il proprio gioco per tutto gli 80 minuti andando a segno con Cartanese, Dividi, Pippi (2), Marconi, Berrettoni e Husson. Solo a risultato ormai ampiamente acquisito i rossoneri hanno concesso agli ospiti l'unica meta della bandiera.

Soddisfatto mister Giovannico al termine dell'incontro: "Considerando che avevamo diversi giocatori fuori ruolo, un po’ per sperimentare in vista dell'inizio del campionato, un po’ per necessità dovuta all'indisponibilità di alcuni giocatori, siamo riusciti comunque ad imporre il nostro ritmo ad una squadra ben organizzata in difesa e sui punti di incontro. Anche la forma fisica si inizia ad intravedere anche se ancora non siamo al 100%. Ho visto una linea di tre quarti molto reattiva ed efficace nelle scelte e una mischia dominante sia sulle fasi statiche che sui raggruppamenti il che lascia buone impressioni per gettare le basi per un buon campionato".

Archiviata la fase preparatoria, adesso è tempo di concentrarsi sul campionato che prenderà avvio il prossimo 20 ottobre. Per Lucca subito uno scontro diretto in trasferta sul campo del Rufus San Vincenzo: si affronteranno due squadre che, almeno sulla carta, si contenderanno insieme al Florentia la vittoria finale.