"In cammino verso la legalità": bene gli atleti Lucca Marathon

martedì, 29 ottobre 2019, 08:43

Proseguono senza sosta gli impegni francesi per la globetrotter di Antraccoli Luna Carocci e con questi i suoi continui spostamenti

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:45

Dopo il successo all’esordio sul campo del Rufus San Vincenzo, il Rugby Lucca coglie un prezioso pareggio casalingo nello scontro diretto contro il Florentia Rugby. 15-15 il punteggio finale in quello che era sicuramente il match di cartello della seconda giornata

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:28

Altra vittoria dei tre lucchesi De Santis e Donnarumma padre e figlio a Cascina. Questa volta la squadra sconfitta fuori casa è l'ASD Valdera

lunedì, 28 ottobre 2019, 15:32

Vincere non è mai semplice, ma quando accade è davvero una gran bella soddisfazione e nulla è mai per caso, dietro ad una vittoria c'è sempre tanto lavoro, tanto impegno, ore e ore di palestra, delusioni, gioia e un pizzico di fortuna, un mix incredibile che porta quasi sempre a...

lunedì, 28 ottobre 2019, 12:23

Nel Rally di Como il pilota toscano ottiene il quarto posto in gara sulla sua Suzuki Swift 1.6 all’ultimo atto del trofeo monomarca

lunedì, 28 ottobre 2019, 12:07

L'atto finale del Trofeo della Casa francese, insieme a Federico Grilli con la Renault Clio R3 di Pavel Group e con i colori della Jolly Racing Team, ha visto il driver lucchese vincitore in gara ma secondo in campionato per un'inezia, soprattutto limitato nel computo finale dei punti per non...