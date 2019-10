Inizio di campionato per le giovanili del B.C. Lucca

Altri articoli in Sport

venerdì, 25 ottobre 2019, 08:49

Anche per questo anno, domenica 27 ottobre si disputa "Melemarciando", marcia podistica non competitiva valevole per il trofeo podistico lucchese

giovedì, 24 ottobre 2019, 20:41

Il momento del debutto interno contro le campionesse d'Italia di Schio, palla a due domenica alle 18:00, si avvicina sempre di più così come cresce l'attesa per una squadra giovane come Gesam ma già in grado di far divertire i suoi tifosi e di mettere in fila due successi esterni...

giovedì, 24 ottobre 2019, 17:40

Non si interrompe il dominio dell' Alex Bar, Dhea Bar nei campionati organizzati dall'Aics Lucca. Dopo il successo alle recenti finali regionali e provinciali a 5 e a 7, la formazione della presidentissima Sabina Alberti bissa il successo dello scorso anno e si aggiudica in finale contro il Ristorante La...

giovedì, 24 ottobre 2019, 15:21

Fine settimana di gare per la società di ginnastica ritmica AlbaChiara in occasione della finale del Campionato Regionale Gold Allieve. Le ginnaste si sono alternate in pedana lottando per ottenere il pass per la gara tecnica che si svolgerà il 9 e 10 novembre a Cagliari

giovedì, 24 ottobre 2019, 11:17

Appuntamento finale a Taipei per i colori di Amore & Vita-Prodir, dove domani 25 Ottobre, si svolgerà la spettacolare sfida per scalatori denominata Taiwan KOM Challenge

mercoledì, 23 ottobre 2019, 16:02

Oltre ad essere una delle principale società sportive della nostra provincia, il Basket Le Mura Lucca è da sempre in prima linea per fornire il proprio supporto a quelle iniziative e associazioni che mirano ad aiutare soggetti che si trovano in difficoltà