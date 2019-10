Sport



Kriva Pantera Lucchese più forte di Cascina: 3-0

lunedì, 28 ottobre 2019, 08:51

di Valter Nieri

Una Kriva Pantera Lucchese trasformata rispetto a quella della scorsa settimana sconfitta al Pala GDS, strapazza la corazzata Cascina infliggendole un secco 3-0 in un Palamartini stracolmo. Seguendo alla lettera le disposizioni tattiche di coach Bigicchi, Livia Bartoli e compagne hanno mostrato una sicurezza e determinazione notevolissima, nonostante l'indisponibilità della top score Cristina Dovichi, tenuta precauzionalmente in panchina per un dolore infiammatorio al ginocchio dovuto ad un sovraccarico delle articolazioni. Di conseguenza hanno giocato di banda Torriani in S1 e Farsetti in S2 con Livia Bartoli in regia opposta a Barberini, al centro una superlativa Alessia Bramante coadiuvata in posto 3 da Federica Piegaia. Libero inziale Davini in ricezione e durante la partita alternata alla diciassettenne Caterina Bini in difesa. Il Cascina S.D. di coach Cistiano Testi ed Erika Montemarani rispondeva con la ventunenne Francesca Pecene opposta all'alzatrice Giulia Casali, Papeschi e Crescini di banda, Ricci e Cipollini al centro, libero Marsili. Partiva meglio la Kriva con Livia Bartoli che pennellava palloni per le sue attaccanti ed al muro avversario ci pensava la velocità di Alessia Bramante.Partenza lampo ed un ace della Farsetti portava il punteggio sull'8-5.Ma Cascina mostrava una grande reattività recuperando lo svantaggio e tentando addirittura la fuga grazie ad una Pecene incontenibile che schiacciava per il 12-17. Di contro parte erano determinanti l'esperienza di Bramante e Torriani che riportavano sotto la Kriva fino al 20-20. Quindi il set diventava estenuante,acceso ed equilibrato, con nessuna delle due squadre che voleva mollare. Bigicchi spostava Farsetti in S1 che metteva a segno due schiacciate di potenza per il 25-25 ed il 26-26, annullando due set point della squadra cascianese. Diventavano fondamentali le giocate della Bramante per risolvere il set. Una Bramante che anticipava il muro avversario a rete e velocizzava i movimenti schiacciando con classe per il primo vantaggio lucchese sul 29-28. Una schiacciata fuori campo della Ricci chiudeva il set a favore della Kriva,un set interminabile che ha infiammato il pubblico per il 30-28 finale.



2.o e 3.o SET



Sull'onda dell'entusiasmo per i sincronismi di gioco ritrovati,complice anche la caduta di rendimento delle ospiti,come quando si dice: IL MORALE fa la differenza,la Kriva vinceva i due set successivi con disinvoltura con il contributo della difesa dei due liberi Davini e Bini (quest'ultima la rivelazione della serata), ma anche grazie al palleggio ed alle alzate calibrate di capitano Livia Bartoli sempre in sintonia con le tre attaccanti. Testi sostituiva Casali con Saviozzi per cercare di dare una scossa alla sua squadra in un secondo set sempre condotto dalla Kriva.Una sua schiacciata portava Cascina a meno 2 sul 20-18. Ma il muro di Bartoli e Bramante neutralizzavano gli attacchi successivi. Cascina non riesciva a bagnare le polveri del martello Farsetti che riportava Lucca a + 3 sul 24-19. La Torriani chiudeva il secondo set schiacciando da posto 4 per il 25-19. La fisionomia dell'incontro non cambiava nemmeno con l'ingresso di Caricchia al posto della Cresciani. Nel terzo set la reazione della squadra di Testi non c'è stata e la Kriva Pantera ha potuto comandare il gioco chiudendo per 25-17.



ALESSIA BRAMANTE MVP



Il potenziale della Kriva Pantera Lucchese, che per l'occasione indossava le nuove maglie di colore nero scelte dallo sponsor,lascia ben sperare in questo girone B della serie C nonostante abbia dovuto rinunciare per infortunio ad Arianna De Cicco, con tempi di recupero piuttosto lunghi, si parla di dicembre. Dovrà confermare quanto di buono fatto vedere sabato anche nelle prossime partite ad iniziare dalla rischiosa trasferta di Peccioli, che ha vinto per 3-0 le prime due partite. A dare una svolta al gioco della squadra la classe di Alessia Bramante, MVP della partita. Dopo un ritiro annunciato oltre cinque anni fa, la trentasettenne fisioterapista di Marlia si è rimessa le scarpette, impostando il suo rientro con grande serietà e detrminazione, con intensi allenamenti che ha sostenuto e che le hanno restituito l'efficienza fisica e con essa la voglia di giocare per provare a ritornare quella grande giocatrice che era. La sua velocità nel saltare per anticipare il muro avversario, negli attacchi in zona 3 ma anche in difesa in zona 5, sono stati perfetti,ma ancor più decisiva è la sua rapidità mostrata negli spostamenti laterali.



ROSTER E SCORE-Kriva: Davini(L), Bini(L), Bartoli 4, Bramante 17, Farsetti 10, Torriani 12, Barberini 10, Dovichi, Farella(NE), Piegaia(5), Frulletti(NE). All. Bigicchi e Bonomini. Cascina: Pecene 5, Crescini 5, Papeschi 11, Coli, Caricchia, Saviozzi 5, Marsili, Mannucci, Riva, Ricci8, Cipollini 4, Casali 3. All.Testi e Montemarani Arbitro:Valentina Ferri



SERIE D LA TOSCANAGARDEN ESPUGNA LIVORNO



La Toscanagarden Nottolini di coach Capponi ha confermato anche in trasferta quanto fatto vedere di buono nell'avvio di campionato con il rotondo successo per 3-0 al Palapiaggia contro Ecoresort Paradù Donoratico. Sempre contro una squadra labronica il bis sabato sera con un successo più sofferto ma ottenuto nella difficile traferta del Pala Mecatti contro F & f Riotorto maturato al tie break per 3-2. I parziali: 27-29,25-18,15-25,25-22,12-15.Una prova di carattere per le giovanissime capannoresi che giocano senza una maggiorenne, tutte di età sui 16 e 17 anni. Questo l'organico:Bertagni,Biagioni,Bindi,Castiglioni,Catani,Lunardi(K),Mantovani,Mazzoni(L2),Nuti,Pitrolo,Romani,Ter Braake(L 1),Zavattini. Anche se l'obiettivo della società del presidente Paolo Gradi era in partenza quello di far maturare le sue giovani promesse,a questo punto la squadra non si tira certo indietro nella eventuale prospettiva di disputare un campionato di alta classifica in questo girone A di serie D.