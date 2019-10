Sport



La Bionatura si aggiudica l'amichevole con Castelfranco

domenica, 6 ottobre 2019, 14:43

di Valter Nieri

Test amichevole positivo per la Bionatura che si aggiudica il derby con Castelfranco superandolo 3-2 al Palapiaggia. Nei primi tre set vinti dalla squadra di Becheroni è stata partita vera fra due buone squadre che, pur non disponendo di un organico da far paura, dispongono di giocatrici importanti.

I tecnici, Becheroni per la squadra di casa e Menicucci e Ficini per quella ospite, hanno impiegato tutte le giocatrici a loro disposizione facendole giocare almeno un tempo ciascuna. La dinamica dei set: 25-20,25-23,25-19,23-25 e 24-26,sta a dimostrare un certo equilibrio di valori sul parquet,che ha divertito gli spettatori con buone trame di gioco.

Le bianconere erano inizialmente schierate con le centrali Mutti e Magnelli, le bande Salvestrini e Roni, l'opposto Renieri ed il libero Battellino. Dal terzo set i cambi con l'ingresso della diciannovenne Margherita Giani che ha giocato bene sotto il profilo tecnico e mentale. Spazio anche ad Asia Ceragioli, promossa dalla Toscanagarden di serie D alla prima squadra e l'impatto è stato positivo sia tatticamente sia nel tenere alta la concentrazione.

Spazio anche alla diciassettenne Francesca Mazzuola,un prodotto del vivaio bianconero ed anche lei,come Ceragioli,promossa in prima squadra dopo un campionato di serie D giocato da protagonista con la Toscanagarden Nottolini. Unica infortunata che non è stata potuta impegare Chiara Puccini,anche se in via di guarigione e dovrebbe recuperare per l'inizio del campionato programmato il 19 ottobre con il calendario che propone già una grande sfida a Capannori con l'arrivo della Angelini Cesena.

Esordio in trasferta invece per il Castelfranco di Sotto che andrà a fare visita al Città di Castello. Un derby che si ripropone in campionato con il calendario che propone la prima sfida il 21 dicembre a Capannori, mentre il ritorno è fissato anno nuovo il 18 aprile a Castelfranco di Sotto. Coach Becheroni è soddisfatto dell'intesa che la squadra comincia ad avere nei vari reparti ed anche a livello generale. Sarà una Bionatura in grado di puntare ai play-off?

E' presto per fare pronostici anche se per entrare nella griglia ha acquistato consapevolezza nei suoi mezzi, pur senza fare una campagna acquisti come il presidente Gradi aveva annunciato. Due soltanto le nuove arrivate: Lara Salvestrini e Margherita Giani, che possono dar respiro ai reparti di attacco e difesa, se non conquistarsi un posto da titolari,ma di livello simile alle atlete riconfermate.

"Il campionato si preannuncia molto difficile - dice Becheroni - difficile anche far pronostici sia in alto che in basso. Soltanto dopo le prime cinque sei giornate si potrà intravedere qualcosa ed anche su chi avrà operato meglio sul mercato. Sicuramente la Timenet Empoli si è rinforzata ma i pericoli possono venire sia dalle squadre marchigiane che umbre.Attenzione poi al Volleyro Capazzi Roma,della stessa opinione è il D.S.Oronzo Miccoli,serbatoio giovanile di caratura nazionale formato da tutte Under 18 di sicuro avvenire".

Tredici squadre anche nel girone C con un riposo settimanale per una di loro. Questa la nuova B1 nazionale che riguarda Roni e compagne:Moncaio Moie (An),3 M Pallavolo Perugia, Megabox Battistelli di Vallefoglia Pesaro e Urbino, Blu Volley Quarrata, Volleyro Capazzi Roma, Clai Imola, Timenet Empoli, Lucky Wind Perugia, Bionatura Nottolini, Angelini Cesena, V.Città di Castello, FGL Pallavolo C., Franco Pisa.

Una promozione diretta in A2, seconda e terza ai play-off e tre retrocessioni dirette.

LUNA CAROCCI VINCE LA PRIMA AL PALAVITTORIE DI CANNES CONTRO VENELLES

Buona la prima per l'atleta lucchese più rappresentativa a livello internazionale.Luna Carocci, vice capitano, trascina assieme a Myriam Kloster l'R.C.Cannes al successo casalingo contro Venelles per 3-1. Una Carocci ispirata e, soprattutto responsabilizzata per le diverse assenze, a prendere per mano la squadra e portarla al successo.

Il risultato di 3-1 (25-13,25-17,21-25,25-15) è beneaugurante per la squadra di coach Riccardo Marchesi, alle prese con diversi infortuni. La Rankovic deve gestire l'infortunio della caviglia e a Islen Castllo Vital non è ancora stata concessa l'autorizzazione a giocare per mancanza del nulla osta della Federazione cubana, che notoriamente crea difficoltà alle cubane di giocare all'estero.

Come se non bastasse la penalizzazione si è aggiunta anche l'indisponibilità della cubana Amanda Conzo, che ha problemi di visto per stare in Francia. Motivi che hanno indotto Marchesi a dare più spazio alla centrale francese Chloè Mayer. Ljiljana Rankovic ha retto soltanto i primi due set poi è dovuta uscire per i risentimenti muscolari ed al suo posto è stata trasformata di ruolo l'opposto titolare Fatov Diouk, impiegata anche in ricezione.

In posto 2 è stata sostituita dalla giovane polacca Julia Szczurowska. Ma le difficoltà e le tensioni improvvisate di gioco galvanizzano l'atleta di Antraccoli facendola essere ancora più concentrata su ogni pallone e nel dover gestire ogni volta una nuova linea di ricezione, anche con giocatrici giovani e fuori ruolo.

Martedi la 2^ giornata,infrasettimanale,sempre al Palavittorie, con l'RC Cannes che dovrà affrontare Mougins. Quindi sabato la difficile trasferta a Molhouse,una delle principali contendenti per lo scudetto.

"Sono diverse le squadre che possono puntare al titolo - dice Luna - sicuramente il Molhouse è una di queste e si è rinforzata con la nostra ex Helena Cazaute e poi è diretta da un allenatore molto bravo come il mio connazionale Francois Salvagni, anche lui bolognese come il nostro coach Marchesi. Per lo scudetto direi che fra le papabili ci sono anche Le Cannet che dispone di un budget elevato ed è allenato da un altro italiano: Lorenzo Micelli ed il Nantes che non dimentichiamo nella scorsa stagione arrivò in finale sia di Coppa di Francia, sia dello scudetto".

Una Ligue A, insomma, che parla sempre di più la nostra lingua.