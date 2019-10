Sport



La Kriva Pantera Lucchese già in clima campionato si aggiudica anche il torneo Città di Grosseto

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:45

di Valter Nieri

E' una Kriva Pantera Lucchese che fa sognare i tifosi e che sembra non voglia lasciare nulla indietro, nemmeno i tornei amichevoli.

Dopo aver vinto il quadrangolare in memoria di Alberto Tognocchi ieri ha concesso il bis aggiudicandosi al Palasport Azzurri d'Italia anche il Torneo Città di Grosseto. La convinzione della propria forza della squadra di coach Bigicchi e Bonomini viene dall'aver superato squadre di buon livello come l'Errepi Grosseto, padrone di casa, che ritroverà in campionato nello stesso girone, ma soprattutto Viterbo, formazione quotata di B2 e Certaldo (Serie C girone A).

Nel primo incontro l'Errepi ha superato 3-0 Certaldo, mentre la Kriva ha liquidato con l'identico punteggio Viterbo(25-22;25-15;25-20). Le lucchesi erano schierate con Dovichi e Torriani di banda, Bartoli in regia con opposto Barberini, Frulletti e Piegaia al centro, Davini e Bini libero in alternanza.

Visti questi tornei si ha la sensazione che a Bigicchi dia più sicurezza alternare i due liberi per tenerli più concentrati, perché lo stesso faceva lo scorso anno quando ad avvicendarsi erano Mariani e Corti. Il sestetto ha mostrato fin dal primo set solidità in attacco ed equilibrio in difesa ma anche potenza ed esuberanza,ancora più marcate nel secondo set che scorreva con il solo cambio di Farsetti al posto della Torriani.

Nel terzo set Farella ha dato respiro a Livia Bartoli ed è entrata di nuovo la Torriani per far riposare Cristina Dovichi. Un set dove la Kriva ha recuperato fino al 16 pari per poi mettere la marcia e chiuderlo a proprio favore 25-20.

LE DUE FINALI

La finalina per il terzo posto se la aggiudicava Certaldo in rimonta 2-1 su Viterbo. Quindi la finale fra le padroni di casa e la Kriva Pantera Lucchese, una rivincita del Trofeo Tognocchi del 22 settembre scorso. Le lucchesi sono schierate con quella che in questo momento sembra essere la formazione tipo: Dovichi e Torriani di banda, Bartoli al palleggio con opposto Barberini, Frulletti e Piegaia al centro, Davini e Bini liberi alternati.

Al centro una scelta obbligata visto l'infortunio ad Arianna De Cicco alla quale si è aggiunta anche Alessia Bramante tenuta precauzionalmente a riposo in vista dell'inizio di campionato, dopo che venerdì in allenamento accusò un piccolo problema al ginocchio.

Pacube e compagne partono subito forte,ma la Pantera con calma recupera con una serie consecutiva di punti chiudendo a proprio favore il set per 25-21. Nel secondo set, ennesimo avvicendamento tra Teresa Farsetti che subentra a Daria Torriani. Il set prosegue punto a punto fino al 20-20, ma le lucchesi giocano più concentrate negli ultimi giochi chiudendolo a proprio favore 25-23 e conquistando il trofeo senza aver perso un set con Cristina Dovichi ancora MVP della finale, così come a S.Marco il 22 settembre.

La Kriva dimostra di essere pronta fisicamente e tatticamente per l'inizio di campionato previsto sabato alle 18 nella trasferta al Pala GDS di Cascina contro il Casciavola. In questi tornei ha mostrato un mix di esperienza, giovinezza e talento che può dare grandi soddisfazioni nella lunga stagione che sta per iniziare.

Bigicchi ricorrerà spesso al turn over grazie ad una lunga panchina con diverse alternative per ruolo. La società ha come obiettivo continuare a scalare l'intera piramide volleystica nazionale. Il D.S.Arfavelli non ha mai nascosto le ambizioni societarie e le graduali scalate per riportare la prima squadra nel giro di qualche anno ai valori del passato. Il nuovo binomio Arfavelli-Bartoli è una garanzia di ambiziosità per il presidente Parrini, che si sta vedendo anche nel settore giovanile, ben strutturato con giovani che ambiscono ad iniziare il volley con questa maglia.

IN A1 MAILA VENTURI, ESORDIO VINCENTE DA TITOLARE

Esordio vincente da titolare in A1 per Maila Venturi. La ventitreenne lucchese, dai più designata come erede di Luna Carocci nel ruolo di libero, è stata artefice di una buona prestazione, così come tutta la squadra del Bisonte, nell'esordio casalingo vinto al tie-break contro la quotata Unet E-work di Busto Arsizio.

Un successo per 3-2 rocambolesco (25-21;18-25;20-25;25-15;15-11). Questa la formazione schierata da coach Giovanni Caprara: Dijkema in regia, Nwakalor opposto, Degradi e Foecke di banda, Alberti e Fahr al centro e Venturi libero. Un successo forse insperato,accolto dall'entusiasmo di migliaia di spettatori che gremivano il Mandela Forum di Firenze. Una soddisfazione anche per la lucchese Nadia Centoni, preparatrice atletica assieme a Terry Rosini, che in passato lo è stata anche di Luna Carocci al Baku. Per Maila Venturi miglior esordio non era auspicabile ed ora mantenendo i piedi per terra l'attesa riconferma sabato a Caserta contro la Golden Tulip Volalto.

IN LIGUE A PRIMA SCONFITTA PER LUNA CAROCCI

L'RC Cannes impatta nella prima sconfitta stagionale per 3-0 al Palais de Sports nella capitale dell'Alsazia contro il Mulhouse allenato dal coach bolognese Francois Salvagni. Una sconfitta pesante per il libero lucchese Luna Carocci, inaspettata di così vaste proporzioni (25-18;25-21;25-16), da imputare alla prolungata indisponibilità della cubana Castillo Vital e della colombiana Amanda Coneo, ma non solo.

Il Mhulouse, che chiuse al primo posto la regular season nella passata stagione prima di essere eliminato negli ottavi di finale dei play-off, ha giocato con più cattiveria e convinzione per prendersi una rivincita contro le campionesse di Francia. Una sconfitta, siamo sempre nelle fasi iniziali del campionato, che comunque ci può stare con il Cannes ancora in rodaggio ed un avversario particolarmente motivato.

Questa la formazione schierata da coach Riccardo Marchesi: Singorile-Diouck; Todorova-Kloster; Rankovic Kodola; Carocci. Con questa sconfitta l'RC Cannes scivola in quarta posizione alla pari con Vandoeuvre che riceverà sabato,nella quarta giornata, al Palavittorie. Al primo posto ci sono Mulhouse e Beziers con p.9.