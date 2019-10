Sport



La Pugilistica Lucchese in Calabria fa risultati al “Trofeo Coni Kinder + sport”

giovedì, 3 ottobre 2019, 17:29

La Pugilistica Lucchese ha partecipato all’importante impegno del settore giovanile, in Calabria per la sesta edizione del “Trofeo Coni Kinder + sport”, facendo scendere sul ring quattro suoi ragazzi: Riccardo Colombini, Massimo Maida, Sasha Mencaroni e Alessandro Maida in rappresentanza della squadra della Toscana.

La manifestazione “Trofeo Coni Kinder + sport” si è svolta con l’organizzazione del comitato Coni regionale della Calabria dal 26 al 29 settembre scorsi nelle località di Crotone, Cutro e Isola di Capo Rizzuto dove vi hanno preso parte più di 40 federazioni sportive con 3800 ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni per molteplici discipline sportive compreso il pugilato giovanile. L’obbiettivo primario dell’evento è quello di far fare ai ragazzi l’esperienza della competizione per poi vivere la gara in maniera sana. Ogni anno migliaia di giovani si sfidano prima nelle competizioni regionali con un unico obbiettivo: rappresentare la propria regione alla finale nazionale del Trofeo Coni kinder + sport in un appuntamento annuale e sempre con una location nuova.

Il comitato regionale toscano della Federazione Pugilistica Italiana è stato presente con la rappresentativa formata oltre che dai quattro atleti della Pugilistica Lucchese: Colombini, M. Maida (categoria canguri) e Mencaroni e A. Maida (allievi), dal maestro Ivo Fancelli di Livorno e sempre per il team lucchese il tecnico Leonardo Monselesan che settimanalmente ne cura la preparazione.

Gli atleti della Pugilistica Lucchese si sono ben comportati, considerando che la coppia dei canguri Maida e Colombini (classe 2009/2008) ha sostituito con poco preavviso quell livornese designata e assente per infortunio di uno dei piccoli pugili, più esperta invece la coppia degli allievi Mencaroni (veterano di queste gare a livello nazionale ) e Maida al debutto sulla scena nazionale, gli allievi si sono posizionati al 5° posto assoluto, mentre i canguri sono scesi più in basso. La Toscana a livello di risultato finale è arrivata al 9° posto, la Campania inarrivabile ha vinto la gara .

<<Al di là del risultato va sottolineato che la Pugilistica Lucchese ormai stabilmente partecipa ad ogni tipo di competizione a livello nazionale, nonostante le difficoltà per la mancanza di una sede di allenamento specificamente idonea al pugilato (adesso la palestra è quella in uso dalla scuola Isi Pertini di viale Cavour in orario sempre extrascolastico), ma nonostante tutto la società, grazie anche ad uno staff eccellente, riesce a dare ai suoi atleti quella continuità di attività confermando il pugilato lucchese ai vertici nazionali.