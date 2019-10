La Virtus Lucca risplende ai Campionati Regionali di Staffette

Altri articoli in Sport

lunedì, 14 ottobre 2019, 15:59

Lo sport usato come potente mezzo di integrazione e per fornire delle risposte alla marginalità sociale: con queste nobili finalità è andato in scena, nel week-end appena trascorso, un torneo di street basket presso il campo della scuola elementari “Donatelli” di San Vito

lunedì, 14 ottobre 2019, 15:39

È iniziata ufficialmente la corsa alle finali di Serie A1 maschile e femminile. Il massimo campionato a squadre del tennis italiano ha preso il via domenica 13 ottobre, con compagini di tutto il Paese già "calde" per battagliare e contendersi i posti dell'ultimo atto della manifestazione

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:48

"Orgoglioso di loro" le prime parole del tecnico Piccinini, la gara si è svolta a Ostia al Palapellicone, sabato 12 ottobre, in scena i campionati italiani Fijlkam assoluti di karate specialità kata e kumite

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:45

E' una Kriva Pantera Lucchese che fa sognare i tifosi e che sembra non voglia lasciare nulla indietro, nemmeno i tornei amichevoli

lunedì, 14 ottobre 2019, 13:55

Si è svolta, presso la Fortezza Medicea del comune di Siena, la giornata paraolimpica organizzata dal Cip Toscana del comune senese. Presenti all'evento molte discipline, tra cui scherma, basket, volley, showdown, judo, atletica leggera ed altre attività

lunedì, 14 ottobre 2019, 12:20

Gli Allievi Elite battono per 2 a 0 lo Sporting Cecina, mentre lo Scandicci e gli Allievi B hanno portato in scena una partita ad alta tensione, finita sul 4 a 3 per gli amaranto.