L'atleta lucchese Stefano Gori alla giornata paraolimpica

lunedì, 14 ottobre 2019, 15:59

Lo sport usato come potente mezzo di integrazione e per fornire delle risposte alla marginalità sociale: con queste nobili finalità è andato in scena, nel week-end appena trascorso, un torneo di street basket presso il campo della scuola elementari “Donatelli” di San Vito

lunedì, 14 ottobre 2019, 15:39

È iniziata ufficialmente la corsa alle finali di Serie A1 maschile e femminile. Il massimo campionato a squadre del tennis italiano ha preso il via domenica 13 ottobre, con compagini di tutto il Paese già "calde" per battagliare e contendersi i posti dell'ultimo atto della manifestazione

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:48

"Orgoglioso di loro" le prime parole del tecnico Piccinini, la gara si è svolta a Ostia al Palapellicone, sabato 12 ottobre, in scena i campionati italiani Fijlkam assoluti di karate specialità kata e kumite

lunedì, 14 ottobre 2019, 14:45

E' una Kriva Pantera Lucchese che fa sognare i tifosi e che sembra non voglia lasciare nulla indietro, nemmeno i tornei amichevoli

lunedì, 14 ottobre 2019, 12:20

Gli Allievi Elite battono per 2 a 0 lo Sporting Cecina, mentre lo Scandicci e gli Allievi B hanno portato in scena una partita ad alta tensione, finita sul 4 a 3 per gli amaranto.

lunedì, 14 ottobre 2019, 10:10

Ultimo atto della stagione agonistica e nuovi esaltanti risultati per le squadre Ragazzi/e e Cadetti/e dell’Atletica Virtus Lucca. Ad Arezzo, nei Campionati Toscani di Staffette, la pattuglia biancoceleste ha conquistato ben quattro medaglie