Le Mura Spring in finale di Coppa Toscana Open

lunedì, 7 ottobre 2019, 09:43

B.F. Porcari - Le Mura Spring 34-55

(10-19; 18-34; 28-43)

B.F. Porcari: Peri, Fusca, Castiglioni 12, Casentini, Parlanti 2, Del Carlo 2, Giovacchini 4, Bartoli, Del Frate 10, Bendinelli, Baroni, Giusti 4. All.: Corda

Le Mura Spring: Viale 9, Nottolini 5, Ragghianti, Morettini 2, Rapè 4, Mbeng 1, Conti 2, Masini 3, Menchetti 4, Michelotti 4, Tessaro 13, Cecchi 8. All.: Giannelli

Le senior Spring staccano il biglietto per le Final Four di Coppa Toscana che si giocheranno ad inizio gennaio. Partita dal risultato come da pronostico vista la differenza di categoria delle due formazioni, ma giocata con grande impegno dalle due squadre. Porcari mostra alcune buone individualità, Lucca in attacco litiga con il canestro (19/65 - 29,2% da 2; 1/12 - 8,3% da 3), ma difende con buona intensità.

"Partita importante - commenta coach Giannelli - perché ci da l'accesso alle final four di coppa, ma anche utile per continuare a crescere. Abbiamo ruotato con tutte le giocatrici e cercato di darci continuità sia in attacco che nel tenere alta la nostra intensità difensiva. Dobbiamo lavorare ancora molto, ma questo lo sappiamo ..."

"Abbiamo vinto e ne siamo ovviamente contente - commenta invece da protagonista Marta Viale - anche perché questo ci consente di accedere alle finali di coppa toscana.

Allo stesso tempo peró non sono molto soddisfatta della nostra prestazione: qualche cosa buona c'é stata, ma ho visto ad esempio qualche distrazione in difesa, e troppa superficialitá in attacco (oltre che poco feeling con il canestro, ma quello non è tutta colpa nostra). Abbiamo peró ancora una settimana per lavorare e arrivare piú preparate alla prima partita di campionato".