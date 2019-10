Martinelli a Como per la finale Suzuki Rally Cup

Altri articoli in Sport

venerdì, 25 ottobre 2019, 20:07

La Geonova torna a giocare tra le mura domestiche del Palatagliate ed è pronta ad accogliere la Fortitudo Alessandria

venerdì, 25 ottobre 2019, 14:23

Il Mister del Tau, Pietro Cristiani, commenta il pre-partita di domenica, quando il Tau giocherà fuori casa contro l'Atletico Cenaia

venerdì, 25 ottobre 2019, 09:43

Dopo l'avvio del campionato della prima squadra, anche le giovanili targate Basketball Club Lucca hanno iniziato un po' alla spicciolata i rispettivi campionati

venerdì, 25 ottobre 2019, 08:49

Anche per questo anno, domenica 27 ottobre si disputa "Melemarciando", marcia podistica non competitiva valevole per il trofeo podistico lucchese

giovedì, 24 ottobre 2019, 20:41

Il momento del debutto interno contro le campionesse d'Italia di Schio, palla a due domenica alle 18:00, si avvicina sempre di più così come cresce l'attesa per una squadra giovane come Gesam ma già in grado di far divertire i suoi tifosi e di mettere in fila due successi esterni...

giovedì, 24 ottobre 2019, 17:40

Non si interrompe il dominio dell' Alex Bar, Dhea Bar nei campionati organizzati dall'Aics Lucca. Dopo il successo alle recenti finali regionali e provinciali a 5 e a 7, la formazione della presidentissima Sabina Alberti bissa il successo dello scorso anno e si aggiudica in finale contro il Ristorante La...