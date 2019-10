Sport



Movisport al via in Maremma: Rudy Michelini cerca il bis con la Polo R5 ed il poker in gara

martedì, 15 ottobre 2019, 09:06

Movisport sarà di nuovo al via in Toscana, questo fine settimana, per la precisione in Maremma, per la 43^ edizione della classica gara di Follonica (Grosseto), dove sarà impegnato nuovamente il toscano di Lucca Rudy Michelini, fresco vincitore e dominatore del 40° Rally Città di Pistoia al debutto al volante della VolksWagen Polo R5 di PA Racing.

Dopo la notevole performance fornita nella competizione pistoiese ma soprattutto dopo le ottime sensazioni "sentite" alla guida della vettura tedesca, Michelini, affiancato da Michele Perna, ci riprova, dunque, cercando di capitalizzare l'esperienza della prima gara con la Polo R5 e per cercare anche di siglare il poker di allori dopo quelli ottenuti nel 2012, 2016 e 2017.

Il 43° Trofeo Maremma presenterà diverse novità rispetto alla passata edizione, sia per la logistica che per le sfide cronometrate. Nuova location per le verifiche, a Grosseto sabato 19 dalle 10 alle 14.30, lo shakedown, sul primo tratto della Prova Speciale di "Gavorrano" (sempre sabato, dalle 13 alle 16.30), ed il parco assistenza, a Bagno di Gavorrano. Il via alla gara verrà dato sabato sera alle 19.01 da Piazza XXV Aprile a Follonica, con i concorrenti che disputeranno la prova spettacolo "Città di Follonica" (2,55 km) all'interno del Palagolfo. Il clou della gara sarà domenica 20: due prove da ripetere tre volte, "Gavorrano-Syndial" di 8,430 km (assente nel 2018) e "Tatti" di 12,300 km (modificata rispetto allo scorso anno nella prima parte), ed il doppio passaggio su "Montieri" (9,360 km) porteranno a 9 i tratti cronometrati in programma, per 83,460 km competitivi su un percorso globale di 367,030. La bandiera a scacchi sventolerà dalle 17.52, nuovamente in Piazza XXV Aprile.

RALLY 2 VALLI: LUCA HOELBLING OUT "IN CASA" CON LA HYUNDAI I20

La gara di casa non ha portato fortuna a Luca Hoelbling, lo scorso fine settimana impegnato al 37° rally 2Valli, affiancato da Federico Fiorini penultima prova del Campionato Italiano.

L'obiettivo, alla guida della Hyundai i20 R5, era quello di inserirsi nella lotta di vertice, cercando di riscattare un'annata avara di soddisfazioni ed anche di migliorare il settimo posto del 2018 e le premesse per le prime cinque prove speciali vi erano tutte, per far bene, ma durante la sesta prova è arrivata la doccia fredda dell'uscita di strada senza avere più modo di ripartire.