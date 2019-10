Prima squadra: il Tau in piena preparazione per ritrovare la strada giusta

Altri articoli in Sport

lunedì, 7 ottobre 2019, 11:15

Per l'ultima gara "preliminare" del Trofeo Renault prima del gran finale di Como a fine mese ha conquistato, insieme a Federico Grilli, il tris di allori, primeggiando tra le vetture a due ruote motrici e finendo a ridosso della top ten nella classifica assoluta

lunedì, 7 ottobre 2019, 11:10

Una bella esperienza, una domenica di divertimento che però non ha mancato di regalare emozioni e bellissime prestazioni. E’ questo il bilancio della finale regionale dei Campionati di Società categoria Ragazzi e Ragazze andata in scena a Carrara

lunedì, 7 ottobre 2019, 09:46

La vittoria assoluta è andata a Alessandro Calzolari (Forrest Run) che ha compiuto la distanza nel tempo di 35’42’’, distanziando di 1’07’’, il senegalese Ibrahima Sidibe (Pieve a Ripoli), e di 4’55’’, Ezio Rioco (Lucca Marathon).

lunedì, 7 ottobre 2019, 09:43

Le senior Spring staccano il biglietto per le Final Four di Coppa Toscana che si giocheranno ad inizio gennaio. Partita dal risultato come da pronostico vista la differenza di categoria delle due formazioni, ma giocata con grande impegno dalle due squadre

domenica, 6 ottobre 2019, 23:01

La Geonova ha perso nella sua prima gara casalinga, riuscendo a tenere testa e ad impensierire seriamente la grande Fulgor Omegna, un primo quarto dominato alla grande che faceva preludere ad una prestazione eccezionale, chiudendolo avanti di undici

domenica, 6 ottobre 2019, 18:30

In una splendida giornata di sole, in un orario che spinge più ad una gita al mare o ad aspettare un bel piatto di pasta al ragù, comodamente seduti a tavola, la Fiorentina, in un Franchi gremito e ribollente di tifo, cala il tris e batte un Udinese, che si...