Le Mura Lucca,: il 24 ottobre saluto alla squadra nella sede di BPM di piazza S.Giusto

lunedì, 21 ottobre 2019, 21:12

A tre giorni dal debutto casalingo contro la Famila Schio, il Gesam Gas e Luce Lucca, giunto alla sua decima stagione consecutiva in Serie A1, si ritroverà giovedì 24 ottobre alle ore 17 presso la sede Banco BPM in piazza San Giusto. Sarà l’occasione per rinsaldare i già stretti rapporti tra il team biancorosso e tale banca che da sempre supporta, soprattutto per quanto concerne l’iniziativa a carattere sociale “Stop Bullying”, tutto ciò che ruota attorno al mondo del basket Le Mura.

Un’annata partita sotto i migliori auspici per il club del presidente Rodolfo Cavallo che, assieme a tutto il gruppo dirigenziale, ha predisposto un’interessante progetto cestistico che si basa sulla valorizzazione di alcune tra le più interessanti nuove leve del panorama italiano, affidando la guida ad un altrettanto promettente giovane coach come Francesco Iurlaro. In tale occasione sarà presente tutto il roster de Le Mura, staff tecnico compreso, a pochi giorni, come detto, della prima uscita stagionale al Palatagliate. Un’occasione per conoscere questo rinnovato gruppo di giocatrici che si sta già facendo apprezzare per le qualità tecniche e caratteriali dai sostenitori biancorossi e da coloro che vogliono bene allo sport della città di Lucca.

Per chi non l’avesse ancora fatto sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento (per inciso, il numero di tessere rilasciate è già superiore a quello registrare per lo scorsa stagione) fino all’inizio, fissato alle 18, del confronto con le campionesse d’Italia in carica. Nella medesima serata ripartirà il progetto “Stop Bullying”, che rappresenta un vero e proprio vanto per la società biancorossa; i primi ospiti del Basket Le Mura saranno gli alunni del polo studentesco Giorgi/Fermi, istituto frequentato da tre atlete biancorosse (Orsili, Pastrello e la giovanissima Azzi). Un programma che mira a combattere la piaga, quanto mai purtroppo diffusa, del bullismo giovanile e che verrà realizzato anche quest’anno con il fattivo sostegno della Bpm nell’ambito delle numerose iniziative che la Banca promuove sul territorio a supporto del tessuto sociale.