Nuova avventura in Nepal sulla catena dell'Himalaya per l'alpinista Riccardo Bergamini

giovedì, 10 ottobre 2019, 19:37

di Valter Nieri

Una nuova coraggiosa e stimolante sfida per Riccardo Bergamini che domani partirà per il Nepal inoltrandosi in una nuova avventura in alta quota sulla catena montuosa dell'Himalaya, alle pendici dell'Everest, cercando di portare un po' di solidarietà ai bambini lucchesi più bisognosi di aiuto.

Una sperimentazione del pericolo ed un suo intenso impegno fisico che lo portarono nel paese che si estende tra il Ganda e l'Himalaya nell'Asia meridionale, per la prima volta nel 2009 instaurando un rapporto di amicizia con i cittadini di Katmandu sede della fase burocratica, prima di puntare a Sagarmatha, zona amministrativa del paese.

Per l'alpinista lucchese, che nella spedizione sarà accompagnato dallo spezzino Corrado Teagno, non mettono paura gli improvvisi cambiamenti climatici in alta quota e nemmeno gli speroni di roccia e ghiaccio, solcandovi sentieri che puntano al cielo, ma compatibili con quel senso di libertà che, soltanto scolpendo con lo scalpello ed ancorandosi sulle rocce, riesce a far suo.

Le sole precauzioni che adotta per evitare maggiori rischi in eventuali smottamenti, sono le corde di canapa con le quali si lega al suo compagno in modo che uno possa aiutare l'altro in caso di incidente.

Bergamini è innamorato del Nepal, per vivere da vicino un paese contornato dal suggestivo scenario delle montagne più alte del mondo, rinunciando a gratificazioni materiali, ma arricchendosi di emozioni che non hanno prezzo per la sua felicità.

Ma come si prepara l'alpinista prima di inoltrarsi nell'impresa?

"Corro molto - dice Bergamini - per preparare il corpo agli sforzi da affrontare, seguo esercizi di mobilizzazione e stretching, faccio ripetute in montagna sviluppando la potenza lipidica e aerobica per poi fare alcuni giorni di scarico per ripristinare l'adattamento".

Bergamini da sabato si avvicinerà ai piedi della montagna con un bellissimo trekking di alcuni giorni nel parco nazionale del Sagarmatha, appartenente dal 79 ai Patrimoni dell'Umanità, termine dato dal popolo nepalese per indicare la montagna più alta della terra. Al termine del trekking verrà installato il campo base da cui inizierà la scalata alla vetta della montagna.

Il nome della montagna?

"Non posso svelarlo, è una sorpresa che ho promesso ai bambini malati di dire soltanto a vetta raggiunta e sono già emozionato al pensiero di arrivarci... In cima si avrà la visione del monte Cho Oyu, una montagna di 8201 metri, che ho scalato nel 2013 senza avvalermi delle bombole di ossigeno; sarà quindi l'occasione di richiamare alla memoria bellissimi ricordi. Quest'anno il mio progetto si chiama "Alpinismo & Solidarietà", iniziato a giugno con l'Alaska e che prosegue con questa nuova avventura".

PORTARE IN VETTA LA SOLIDARIETA' AI BAMBINI LUCCHESI

L'alpinista vuole esprimere con questo suo ennesimo impegno fisico il sentimento sociale di solidarietà, che fa parte del suo corredo gentico, ai bambini lucchesi che soffrono di anomalie fisiche, ma non per questo meno meritevoli.

"Da lassù, una volta arrivato, vorrei piantare una bandiera dedicata a loro - conclude - per dare un senso di appagamento generale al mio impegno".