Pioggia di medaglie per il Centro Equitazione La Luna

sabato, 12 ottobre 2019, 14:44

Pioggia di medaglie per il Centro Equitazione La Luna di Lucca nella Finale della Federazione Italiana Sport Equestri della Coppa Toscana 2019 di Salto Ostacoli che si è svolta nei campi gara, appena rinnovati, dell’Arezzo Equestrian Center di San Zeno, ad Arezzo.

I cavalieri lucchesi sono così giunti al termine di questa kermesse che li ha visti gareggiare nelle sette Tappe di campionato disputate in varie strutture equestri toscane, sommando di volta in volta i punteggi acquisiti in ogni gara.

Sommando a questi punteggi quelli di questa finale il Centro Equitazione ha conquistato ben sette medaglie:

Medaglia d’oro per Francesco Filippo Grassini in sella al pezzato Lucky nella categoria jump 40, e ancora per il giovane cavaliere Medaglia di Bronzo nella categoria LBP60;

Medaglia d’oro per l’hannoveriano Peter Pan II agli ordini della giovane amazzone Nicole Pippi nella categoria L60;

Medaglia d’Argento per Denise Carbonari con il belga Elton e di bronzo per Chloè Menager in sella a Scandalosa Gilda nella L70;

Medaglia d’oro per Elisa Giovannetti con la pony Venere nella categoria LBP70 e, per chiudere, Medaglia d’oro per Giulia Merola, già operatrice ludica presso il Centro La Luna, che ha conquistato il titolo con il cavallo di proprietà Elton nella categoria LB80.

Inoltre in questi prestigiosi campi gara, che ospitano ogni anno il Toscana Tour, debutto in B90 per Giulia Merola con il suo Elton, per Melissa Inguanti con il baio Valentino e per Samanta Ricci con la saura Venere in LBP60.

Al termine delle gare sono state effettuate le premiazioni che hanno seguito il cerimoniale predisposto per questa occasione nel campo Dante.

I cavalieri e le amazzoni hanno sfilato, al seguito dello Steward, nell’arena Dante per poi essere chiamati uno ad uno dallo speaker per salire sul podio ed essere premiati dal Presidente della FISE Toscana Dott. Massimo Petaccia che ha messo al collo le medaglie conquistate, dal vicepresidente della Fise Toscana Sig. Marco Innocenti che ha consegnato le coccarde mentre è stato compito del Delegato Tecnico Marchese Giuseppe Ramires premiare gli istruttori che hanno permesso ai loro allievi, con i loro insegnamenti, di conquistare questi ambiti titoli.

E da subito sono ripartiti gli allenamenti quotidiani di questa squadra lucchese, seguiti dall’Istruttrice Federale di II Livello Alessandra Deverio, mirati alla partecipazione con i loro destrieri del Campionato Regionale Indoor 2019 di salto ostacoli, in programma per il prossimo novembre presso le strutture dello Scoiattolo Valdera Equitazione di Treggiaia (PI); tutti gli incontri puntano quindi al potenziamento e al perfezionamento della tecnica equestre in attesa dell’appuntamento che proclamerà i Campioni Regionali Indoor F.I.S.E. delle categorie di Salto Ostacoli.