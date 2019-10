Sport



Rugby Lucca e Florentia Rugby finisce 15 a 15

lunedì, 28 ottobre 2019, 19:45

Dopo il successo all’esordio sul campo del Rufus San Vincenzo, il Rugby Lucca coglie un prezioso pareggio casalingo nello scontro diretto contro il Florentia Rugby. 15-15 il punteggio finale in quello che era sicuramente il match di cartello della seconda giornata. Per Lucca, un po’ di rammarico per non essere riuscita a centrare la vittoria nell’esordio di fronte al proprio pubblico ma, per come si erano messe le cose ad un certo punto, si possono considerare due punti guadagnati.

Il primo tempo è tutto appannaggio dei padroni di casa che partono molto forte e mettono in grande difficoltà gli ospiti. Dopo 5 minuti, subito una clamorosa occasione per i locali che muovono bene palla con i tre quarti ma Berrettoni non riesce a schiacciare l’ovale in area di meta. La superiorità dei rossoneri è netta e dopo pochi minuti arriva il meritato vantaggio con l’estremo Tommaso Cartanese (uno dei migliori in questo inizio di stagione) che finalizza un’altra bella azione dei tre quarti. La pressione dei padroni di casa non si arresta e porta alla meta del raddoppio firmata da Frederick Husson con una strepitosa azione personale. Lucca avrebbe anche un’altra clamorosa occasione per segnare ma Marconi, dopo aver rotto tre placcaggi, non riesce a servire nessun compagno e l’azione sfuma. La prima frazione si conclude quindi sul 12-0.

Nella ripresa la musica cambia: il tecnico degli ospiti manda in campo diversi elementi della panchina e la differenza si vede subito. Lucca con il passare dei minuti cala vistosamente e gli ospiti prendono il sopravvento. Lucca difende bene ma comincia ad andare a corto di ossigeno tant’è che rischia in alcune occasioni. Alla fine, la pressione degli ospiti viene premiata e nel giro di pochi minuti il punteggio torna in parità grazie a due mete fotocopia dei viola che sfondano con il proprio pacchetto di mischia.

Lucca adesso è in grande difficoltà e concede diversi calci di punizione agli ospiti che decidono di capitalizzare andando “ai pali” e portandosi in vantaggio. Quando la vittoria sembra sfumare, capitan Pippi e compagni hanno una reazione d’orgoglio e si riportano in avanti alla ricerca di una meta che significherebbe nuovo vantaggio. La pressione dei locali porta ad un calcio di punizione che il mediano d’apertura Carignani calcia tra i pali per il 15-15 che sarà anche il risultato finale.

Lucca chiude dunque imbattuta questo primo mini ciclo di due partite che la vedeva di fronte alle due squadre più forti del girone. Non uscire sconfitti dal campo è stato molto importante, soprattutto dal punto di vista psicologico anche se qualcosa da rivedere c’è. Lucca ha pagato l’inesperienza di tanti ragazzi molto giovani scesi in campo dal primo minuto che non hanno saputo “gestire” i momenti di difficoltà della partita. Ci sarà tempo però per mister Giovannico per lavorare su questo aspetto dato che il prossimo impegno per i rossoneri sarà il 10 novembre a Colle Val d’Elsa contro la Colligiana. Sarà anche l’occasione per il tecnico per ruotare qualche uomo e far recuperare chi è uscito acciaccato da questi primi due impegni davvero molto duri.