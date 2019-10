Sport



Rugby Lucca vince a San Vincenzo

lunedì, 21 ottobre 2019, 16:49

Inizia nel migliore dei modi il campionato di serie C per il Rugby Lucca. La formazione rossonera è riuscita ad espugnare il fortino del Rufus San Vincenzo in quello che era il match di cartello della prima giornata. Lucchesi e labronici saranno infatti tra le sicure protagoniste della stagione. Se non si può certamente parlare di un risultato decisivo ai fini della stagione dato che siamo solo alla prima partita, iniziare con il piede giusto era molto importante per mandare un messaggio alle rivali. Consapevoli di questo, le due squadre si sono affrontate con grande determinazione e senza risparmiarsi. Contro un avversario esperto e forte fisicamente, su un campo difficile anche per il forte vento che ha soffiato per tutto l’incontro, il Rugby Lucca ha fornito una prestazione di grande livello ed alla fine ha portato a casa una vittoria meritata.

Lucca parte forte e dopo pochi minuti passa subito in vantaggio con Tommaso Cartanese che finalizza una bella azione alla mano iniziata dagli avanti rossoneri e conclusa poi dai tre quarti. Poco dopo arriva il raddoppio: Lucca conquista una mischia a pochi metri dalla linea di meta dei padroni di casa. La scelta è quella di provare a sfondare centralmente e, dopo una serie di ripartenze, è il mediano di mischia Sabastian Anoscia a bagnare il suo debutto in maglia rossonera con la meta che vale il 12-0.

I padroni di casa accorciano le distanze piazzando tra i pali un calcio di punizione ma subito Lucca ristabilisce il divario sempre dalla piazzola con Cartanese. Nel finale della prima frazione arriva anche la terza marcatura lucchese: dopo una fase tattica, con le due squadre che cercano di sfruttare il gioco al piede, il San Vincenzo sbaglia un calcio di liberazione. La palla viene recuperata da Frederick Husson che supera diversi avversari e va a marcare sotto i pali (anche per lui meta all’esordio).

La ripresa si apre con un’altra clamorosa occasione per i lucchesi: splendida azione personale di Gonella che supera 5 avversari e si invola verso l’area di meta ma viene fermato ad un metro dalla linea. L’episodio ha l’effetto di risvegliare i locali che, anche grazie al vento a favore, crescono con il passare dei minuti. Nella fase finale di gara, Lucca è costretta a difendere a ridosso della propria area di meta. La pressione del San Vincenzo adesso è molto forte e la squadra di casa riesce ad accorciare le distanze con due mete in fotocopia su maul avanzante che portano il punteggio sul 15-22. Gli ultimi minuti vedono la squadra locale tentare il tutto per tutto per arrivare al pareggio ma gli ospiti si difendono con ordine e alla fine conquistano il successo.

Nemmeno il tempo di festeggiare però che per Lucca arriva subito un’altra sfida fondamentale. Domenica prossima infatti, per l’esordio casalingo della stagione, i ragazzi di mister Matteo Giovannico scenderanno in campo contro il Florentia in quello che si preannuncia uno scontro diretto con un’altra agguerrita rivale per il titolo. Calcio d’inizio al Romei alle 14:30.

Nella bella domenica ovale da segnalare anche il netto successo dei Templari Under 16 (Lucca + Viareggio + Massa) che si sono imposti per 69-5 sui Ghibellini.